Ukrajina: Z mesta Sumy hlásia výbuch, podľa úradov šlo o dronový útok

Britská stanica BBC s odvolaním sa na úradujúceho primátora Súm Arťoma Kobzara uviedla, že šlo o ruský dron, ktorý v zastavanej časti mesta zasiahol parkovisko a zranil jednu osobu.

Ako medzičasom informoval úrad ukrajinského generálneho prokurátora, počet obetí nedeľného útoku na Sumy, pri ktorom ruská armáda použila dve rakety typu Iskander-M, sa zvýšil na 35.

Zásah dostal v nedeľu stred mesta, kde sa ľudia zišli na obrady Palmovej (Kvetnej) nedele. Ruské ministerstvo obrany však tvrdí, že cieľom útoku jeho armády bolo zhromaždenie ukrajinského vojenského personálu a pri útoku zahynulo 60 vojakov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok popoludní spresnil, že hospitalizovaných je stále 38 ľudí vrátane deviatich detí. Stav 11 osôb vrátane troch detí je kritický.

Ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie doplnila, že pri ostreľovaní Súm bolo zranených 129 ľudí vrátane 17 detí. Na mieste útoku sa pokračuje v odpratávaní sutín.

V meste Sumy je od 14. do 16. apríla vyhlásený smútok na pamiatku obetí nedeľného útoku ruskej armády.

Vo svojom večernom statuse na sieti Facebook Zelenskyj pripomenul, že Ukrajina už pred 34 dňami pozitívne reagovala na ponuku Spojených štátov na úplné a bezpodmienečné prímerie a „už 34 dní trvá očividné odmietnutie“ tohto prímeria zo strany Ruska. Podľa Zelenského ruský prezident Vladimir Putin chce pokračovať vo vojne a ruskí propagandisti pripravujú svoje publikum na to, že diplomacia neprinesie výsledky.

Zelenskyj dodal, že „dôvod je jediný: v Moskve sa neboja“. V súvislosti s tým Zelenskyj zdôraznil, že ak tlak na Rusko nebude dostatočne silný, Moskva bude vo vojne pokračovať.

„Všetci chceme, aby to prestalo. Mier je potrebný a mal by byť trvalý. Preto Ukrajina vždy konštruktívne spolupracuje s partnermi vo všetkých formátoch, ktoré dokážu zaistiť bezpečnosť a obnoviť mier,“ prízvukoval ukrajinský prezident. Upozornil, že Rusko je agresor a k mieru do treba donútiť.