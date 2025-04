Hnutie Slovensko chce zaviesť testovanie na alkohol v parlamente

Navrhuje, aby predsedajúci alebo poslanecký klub mohli vyzvať človeka, ktorý je na rokovaní, na podrobenie sa dychovej skúške. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci parlamentu Igor Matovič, Július Jakab a Michal Šipoš (všetci Slovensko, Za ľudí a KÚ).

„Dychovú skúšku by vykonal príslušník úradu pre ochranu ústavných činiteľov. (...) Títo policajti by robili dychové skúšky politikom, pri ktorých by bolo podozrenie z toho, že sú pod vplyvom alkoholu,“ ozrejmil Jakab. Avizoval, že návrh sa má okrem zákazu požívania alkoholu týkať aj zákazu vnášania alkoholu do parlamentu.

Matovič v tejto súvislosti upozornil na problém s alkoholom na pôde parlamentu, a to najmä v radoch koalície. Mieni, že je množstvo známych politikov, ktorí sa ukazujú, respektíve ukazovali na verejnosti pod vplyvom alkoholu. „Prečo tu donekonečna chcú politické strany tolerovať systém, že je normálne, že o osudoch 5,4 milióna ľudí rozhodujú aj doslova ‚ožratí‘ poslanci?“ pýtal sa. Šipoš vyzval ľudí, aby pozorne sledovali, kto legislatívny návrh podporí. „Odhalí to, ako to naozaj poslanci myslia s ľuďmi vážne,“ dodal.