Tomáš Taraba nariadil operatívne kontroly v spaľovni na Kysuciach

Verejnosť žiada zastaviť prevádzku priemyselných odpadov. Informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Od roku 2009 až doposiaľ vykonané kontroly v kysuckej spaľovni zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) nepotvrdili porušenie platnej legislatívy. Na podnet Tarabu vykoná SIŽP v kysuckej spaľovni ďalšie kontroly.

Podľa ministra inšpektori životného prostredia vykonali od roku 2009 vyše 20 kontrol, naposledy v roku 2024. „Približne v jednej tretine kontrol boli zistené nedostatky, ktoré však nemali vplyv na zhoršenie kvality ovzdušia a prevádzkovateľom boli operatívne odstránené. Išlo napríklad o nesprávne nastavenie technologických alebo softvérových parametrov automatického meracieho systému. Napriek tomu som nariadil inšpektorom pokračovať v operatívnych kontrolách prevádzky. V prípade, ak by sa preukázalo, že spaľovňa porušuje zákon, budeme konať,“ zdôraznil Taraba.

Inšpektori vykonávali kontroly v spaľovni aj na základe rôznych podozrení, či už v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia, údajným vypínaním filtrov počas prevádzky spaľovne, ale tiež s uskladňovaním odpadov vzniknutých pri rekonštrukcii v spaľovni. Z kontrol však vyplynulo, že prevádzkovateľ si plnil všetky zákonom stanovené povinnosti. „Kontrolné mechanizmy sú nastavené tak, že technicky nie je možné filtre vypnúť. V prípade, že by tieto filtre neboli v prevádzke, musel by byť mimo prevádzky aj samotný merací systém, ten však zaznamenáva koncentrácie a technické parametre zdroja 24 hodín denne a sedem dní v týždni, 365 dní v roku,“ dodala generálna riaditeľka SIŽP Anna Calpašová.

Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Týka sa technologického zariadenia, ktoré by malo spočívať v hygienizácii zdravotníckeho odpadu. V súčasnosti sa v rámci otvoreného procesu EIA nerieši žiadne navýšenie kapacity existujúcej spaľovne.

Ministerstvo životného prostredia SR očakáva od investora, aby verejnosti dôkladne vysvetlil svoj zámer a vyvrátil všetky pochybnosti Kysučanov. Proces EIA bude pokračovať v súlade so zákonom a všetky pripomienky aj obavy verejnosti budú dôsledne vyhodnotené a zohľadnené v ďalšom konaní.