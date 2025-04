Dva meteorické roje naraz: Tešiť sa môžeme už v apríli

Zo severnej pologule bude možné v apríli pozorovať až dva meteorické roje. Upozorňuje na to portál ABC News, podľa ktorého obidva budú viditeľné ďalekohľadom aj voľným okom.

Od nedele 20. apríla do soboty 26. apríla bude možné naraz pozorovať meteorický roj Lyridy, ako aj Eta Aquaridy.

Lyridy sa niekedy nazývajú aj Aprílové Lyridy, keďže vrcholia každý rok okolo 21. apríla. Za hodinu je možné pozorovať až 18 padajúcich hviezd. Najlepšie viditeľné sú po západe Mesiaca a pred svitaním, z pohľadu zo Zeme ich treba hľadať v blízkosti hviezdy Vega.

April is bringing shooting stars



The Lyrid meteor shower is set to light up the night! Peaking on April 22–23, the Lyrids offer a celestial spectacle with up to 20 meteors per hour. pic.twitter.com/zvmFQ645Rt