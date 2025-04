Pellegrini: Transakčnú daň by bolo treba zrušiť

„Daň je vždy z niečoho, je buď zo zisku, z obratu, alebo z pridanej hodnoty. Ja som vyštudovaný ekonóm, ale fakt neviem odpovedať mojim ľuďom, obyvateľom, kamarátom, ktorí sa ma pýtajú, že prečo, ak niekto posiela výplatu svojmu zamestnancovi, tak má z toho zaplatiť ešte nejakú daň, alebo keď zamestnancovi vracia preplatok na dani, že má opäť zaplatiť z toho daň,“ priblížil.

Táto daň podľa hlavy štátu nedáva nejakú ekonomickú logiku. „Myslím si preto, že ak chce štát zdaňovať vyšším spôsobom niečo, tak nech zavedie väčšiu progresivitu zdaňovania alebo zdaní nejaké ďalšie segmenty, ktoré dnes zdanené nie sú, alebo nech ich zdaní výraznejšie,“ spresnil.

„Transakčná daň ako taká mne z dlhodobého hľadiska logiku nedáva. Tiež si myslím, že by ju bolo treba zrušiť a ak by to spôsobilo problémy v štátnom rozpočte, tak ju treba nahradiť nejakou inou. Pre mňa je dnes ťažko vysvetľovať ľuďom, prečo platia transakčnú daň. Len vysvetlenie, že je to kvôli tomu, v akom stave našla vláda financie po predchádzajúcej vláde, to im nestačí,“ dodal prezident SR.