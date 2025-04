Netanjahu: Macron sa veľmi mýli pri podpore uznania palestínskeho štátu

Podľa jeho slov sa Macron dopúšťa vážneho omylu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Prezident Macron sa veľmi mýli, keď pokračuje v podpore myšlienky palestínskeho štátu v srdci našej zeme - štátu, ktorého jedinou ambíciou je zničenie Izraela,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení. „Do dnešného dňa jediný predstaviteľ Hamasu alebo Palestínskej samosprávy neodsúdil hrôzy najhoršieho masakru Židov od holokaustu,“ zdôraznil v zmienke o Hamasom vedenom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

Macron v stredu povedal, že Francúzsko by mohlo uznať palestínsky štát počas júnovej konferencie OSN v New Yorku. Stalo by sa tak prvým stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktorý uzná Palestínu ako štát. Francúzsky líder podľa vlastných slov dúfa, že tento krok by podnietil recipročné uznanie Izraela arabskými krajinami.

Macronove vyjadrenia vyvolali vlnu kritiky pravicových skupín vo Francúzsku, po čom sa prezident v piatok zjavne snažil svoje stanovisko objasniť. „Podporujem legitímne právo Palestínčanov na štát a mier, práve tak ako podporujem právo Izraelčanov žiť v mieri a bezpečnosti,“ uviedol na sociálnej sieti. „Robím všetko, čo môžem, aby sme s našimi partnermi dostiahli tento cieľ mieru. Skutočne ho potrebujeme,“ dodal.

Palestínsky štát dosiaľ uznáva takmer 150 krajín. Minulý rok v máji sa k ním pridali Španielsko, Írsko a Nórsko a v júni Slovinsko. Tento krok bol čiastočne podnietený odsúdením izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy, ktorá sa začala po útoku Hamasu na Izrael v októbri 2023.