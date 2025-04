Prvý letný deň by mal nastať už na budúci týždeň

V najteplejších oblastiach by počas týždňa mohol byť prvý letný deň, teda by tam mohlo byť 25 stupňov Celzia. Vyplýva to zo statusu Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Dominantným tlakovým útvarom bude rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa bude tiahnuť od Islandu cez západnú Európu až nad severnú Afriku. Po jej prednej strane bude do strednej Európy prúdiť teplý a vlhký vzduch. V pondelok (14. 4.) a v utorok (15. 4.) však bude vzduch veľmi vlhký, takže bude veľa oblačnosti a miestami aj spŕchne, v utorok dokonca na mnohých miestach a zrážky môžu byť aj trvalejšie a výdatnejšie, najmä na južných návetriach hôr. V stredu (16. 4.) a vo štvrtok (17. 4.) však očakávame prevládajúce polooblačné až oblačné počasie s ojedinelými prehánkami. Vďaka zmenšenej oblačnosti sa teplý vzduch bude môcť naplno prejaviť,“ ozrejmil.

Očakáva sa aj príchod saharského prachu

V utorok sa nad územie SR dostane aj výrazná dávka saharského prachu. „Očakávame v ten deň zrážky, tak sa dostane aj na povrch, kde nám opäť môže zašpiniť autá, okná a podobne. V oblastiach, kde však bude viac zrážok sa tak stať nemusí, pretože väčšie množstvo vody ho z predmetov nakoniec zmyje,“ dodali meteorológovia.