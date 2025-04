Premiéra zaráža, že v koalícii niekedy chýba politická integrita

V tejto súvislosti upozornil na to, že z koalície sa začínajú ozývať názory na prehodnotenie alebo zrušenie transakčnej dane. Hovorí, že jej zavedenie bolo potrebné pre konsolidáciu. Žiada preto každého, kto za ňu zahlasoval, aby súčasne s návrhom na prehodnotenie transakčnej dane prišiel aj s opatreniami, ktoré zabezpečia príjmy do štátneho rozpočtu na úrovni 700 miliónov eur ročne. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.

„Celá vládna koalícia zahlasovala v Národnej rade SR za transakčnú daň. Nikto nebol proti. Taká bola aj dohoda na koaličnej rade, na ktorej boli všetci prítomní a odsúhlasili sme, že transakčná daň sa nebude týkať fyzických osôb. Žiadna daň nie je pekná, ani transakčná, ani zvýšená DPH, ku ktorej sme rovnako museli pristúpiť, aby sme získali zdroje na konsolidáciu verejných financií, ktoré nám predchádzajúca vláda odovzdala ako najhoršie v celej Európskej únii,“ poznamenal.

Predseda vlády si myslí, že koaliční predstavitelia by mali verejnosti predkladať dôkazy o tom, ako predchádzajúce tri vlády skynožili verejné financie, no namiesto toho sa objavujú názory na prehodnotenie alebo zrušenie transakčnej dane. „Ak nebudú súčasne s návrhmi na prehodnotenie transakčnej dane prichádzať od koaličných politikov, ktorí s touto daňou súhlasili, aj návrhy na zabezpečenie príjmov do štátneho rozpočtu, nevidím žiadny dôvod, aby sme sa v koalícii touto témou zaoberali,“ povedal. Argumentoval, že odmieta odovzdať po voľbách financie v takom katastrofálnom stave, ako ich prebral.

Predseda vlády volal po politickej integrite v koalícii. Poukázal však na to, že Smer-SD je pre mnohých terčom. Mrzí ho, že o predčasných voľbách počúva od ľudí, ktorým sa rozpadli poslanecké kluby. Zároveň deklaroval, že sa bude správať profesionálne s cieľom udržať vládnu koalíciu až do roku 2027. „Kto ide proti tomuto cieľu? Kto sa nezmyselne spája s opozíciou, kope si vlastný politický hrob,“ dodal. Fico zároveň kritizoval aj opozičných predstaviteľov za ich postoj pri slintačke a krívačke.

Koaličná SNS cez víkend avizovala, že predloží návrh na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov na májovú schôdzu parlamentu. Plánovala ju podľa svojho vyhlásenia predložiť už na aktuálnu schôdzu formou pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z príjmov. Vysvetlila však, že v koalícii pre daný zámer nenašla podporu.