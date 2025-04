K zákonu o covidových amnestiách má byť v koalícii ešte diskusia

Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (SNS) si myslí, že SNS a Smer-SD by nemali problém prelomiť prípadné veto hlavy štátu. Zákonodarca Ján Podmanický (Smer-SD) legislatívu víta a za prípadné prelomenie veta bude hlasovať. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci a poslanec Jozef Hajko (KDH) zákon kritizujú. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Prezident neodpálil celý zákon. Dá nejaké zdôvodnenie a presne povie, čo mu vadí a čo nie. Samozrejme, ja si myslím, že zo strany Smeru a SNS by nebol problém veto prelomiť. Uvidíme, čo Hlas, myslím, že predseda poslaneckého klubu povedal, že sa zoznámi s vecami. Ja nebudem predikovať, ako to nakoniec dopadne,“ poznamenal Michelko.

Podmanický legislatívu podporuje. Poukázal na to, že vláda má aj v programovom vyhlásení to, že napraví krivdy v období pandémie COVID-19. Upozornil na to, že zákon reflektuje aj nález Ústavného súdu SR. Dubéci a Hajko majú k legislatíve výhrady. Poukázali na to, že sa vďaka legislatíve majú vracať peniaze ľuďom, ktorí porušovali protipandemické opatrenia. „Sťažovali tým prácu zdravotníkov,“ okomentoval Dubéci. Verí, že prezident ho nepodpíše.

Poslanci debatovali aj o novele zákona upravujúcej predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov. Prezident avizoval, že ju vráti na prerokovanie do parlamentu, pretože má výhrady k tomu, aby generálny prokurátor získal nárok na výsluhový dôchodok po štyroch rokoch funkčného obdobia.

Smer-SD si chce podľa Podmanického počkať na znenie námietky hlavy štátu a budú o nej diskutovať. Michelko pripomenul, že už ani predtým za návrh nehlasoval. Myslí si, že zostane v tejto veci konzistentný aj v prípade veta prezidenta. K prokuratúre by privítal komplexnú úpravu. Opoziční poslanci s novelou nesúhlasia. Hajko si myslí, že by sa mali riešiť reálne problémy prokuratúry. Dubéci to zase vníma ako ťah voči súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, aby mal motiváciu odísť z funkcie. Podmanický to odmietol.

Diskusia sa venovala aj vládnemu návrhu novely ústavy. Podmanický avizoval, že Smer-SD je o prípadnej podpore pripravený rokovať i s poslancami KDH. Verí, že kresťanskí demokrati ho v druhom čítaní podporia. Hajko pripomenul, že KDH malo v parlamente aj vlastný návrh na zmenu ústavy, no neprešiel do druhého čítania. Mrzí ho, že o zmenách nerokovali aj pred prvým čítaním. V rokovaniach budú podľa jeho slov pokračovať a počkajú si na výsledok. „Našim cieľom je dosiahnuť konsenzus a vieme všetci veľmi dobre, že ak sa nenájde 90 hlasov, tak jednoducho sa ústavný zákon nezmení,“ okomentoval. Dubéci verí, že kresťanskí demokrati návrh nepodporia. „Ale na konci dňa je to rozhodnutie KDH a potom my sa k tomu postavíme a budeme asi ďalej spolupracovať. Podľa mňa zo strany Smeru to je všetko, ale nie úprimné,“ dodal.

V debate sa poslanci dostali aj k novele zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS, o ktorej má parlament rokovať na budúci týždeň. Michelko avizoval, že novela sa bude ešte meniť a Hlas-SD predloží k úprave pozmeňujúci návrh. „Má viac menej legislatívno-technický a formulačný charakter,“ dodal. Novela by po novom podľa neho už nemala riešiť lobing. „Bude špeciálny samostatný zákon o lobingu,“ dodal.

Koaličníci si myslia, že úprava prinesie väčšiu transparentnosť do financovania tretieho sektora. Odmietli kritiku viacerých organizácií. Dubéci s novelou nesúhlasí a považuje ju za šikanóznu. Hajko zase pripúšťa určité problémy v danej oblasti. „Ale dnes predkladať takýto návrh zákona považujem za patologicky chorobný návrh, ktorý rozkladá spoločnosť,“ uzavrel.