Huliak a Stohlová sa zhodli, že pandémia nebola dobre manažovaná

Zhodli sa na tom minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) a poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Odlišne však vnímajú zákon o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie. Huliak podporuje právo na tzv. covidové amnestie. Stohlová ich vníma ako nebezpečné, nezodpovedné a necitlivé voči ľuďom, ktorým počas pandémie niekto zomrel.

„Pandemické opatrenia, všetky pokuty boli protiprávne a protiústavné. V rámci SR preto presadzujem aj ja teraz právo na pandemické amnestie,“ uviedol Huliak s tým, že podľa neho išlo o porušenie Medzinárodného dohovoru o ľudských právach. Stohlová upozornila, že medzi ľuďmi, ktorí by mohli byť odškodnení, by boli aj tí, ktorí nedodržiavali pravidlá a mohli niekoho nakaziť, čo mohlo viesť aj k úmrtiu. „Špeciálne to považujem za nezodpovedné v čase, keď tu je ďalšia veľká kríza, ktorá sa týka slintačky a krívačky,“ doplnila.

Dotkli sa aj mimoriadneho zásahu do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Huliak zopakoval, že bezpečnosť občana slovenského vidieka nebude zabezpečená, pokiaľ nezasiahnu a premnožené medvede sa nezastrelia. Stohlová v tejto súvislosti kritizovala, že Slovensko nevypracovalo konkrétnu štúdiu, ktorá by stanovila reálny počet medveďov. Vláda by podľa nej následne mohla prísť s jasnou správou o regulácii medveďov.

Témou diskusie bola aj situácia vo vládnej koalícii. Huliak si nemyslí, že by sa vládna koalícia rozpadla pre lídra SNS Andreja Danka, no zároveň sa mu nepáči, že niečo podpíše a následne vznikne problém. Stohlová zopakovala, že súčasnú vládnu koalíciu považuje PS za zlepenec, ktorý sa rozpadá.

Okrem toho sa v diskusnej relácii dotkli tvrdení splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Podľa Huliaka má v istých veciach a prevažnej miere pravdu. Stohlová si to nemyslí. Diskutovali aj o návrhu ústavného zákona, ktorý má do Ústavy SR zakotviť dve pohlavia - muža a ženu.