Hnutie Slovensko by podporilo návrh SNS k transakčnej dani

Uviedol to líder hnutia a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič v relácii Politika 24 na Joj 24. Nie je si však istý, či líder národniarov Andrej Danko bude mať s návrhom odvahu až do konca a či „nestiahne chvost“. Drží však Dankovi palce, no považuje za hlúpe, že za zavedenie transakčnej dane najprv zahlasoval.

„Pravda je taká, že keď bude Danko príliš vystrkovať rožky, tak premiér Robert Fico (Smer-SD) má na neho zbraň. Tá zbraň je veľmi jednoduchá - povie ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS), aby poslal štátnych tajomníkov Kuffovcov do parlamentu, prípadne ešte niekoho ďalšieho, ktorí vlastne odišli, aby sa poslanci za SNS dostali do parlamentu, a zrazu tam Danko zostane sám ako kôl v plote a už skončilo jeho vyskakovanie,“ povedal.

Matovič zároveň deklaroval, že poslanci z hnutia Slovensko nepodporia vládny návrh na zmenu Ústavy SR, ktorú parlament tento týždeň posunul do druhého čítania. Odôvodnil to tým, že nechcú „kolaborovať s mafiou“. Pripomenul, že už dopredu avizovali, že v druhom čítaní by podporili novelu ústavy z dielne KDH, ktorá však do neho neprešla. „A tu sme ukázali v podstate aj možnosť Ficovi, že keď teda nehrá len divadlo a vie, že takáto je matematika, tak keď chce ísť na istotu, tak podporí návrh KDH, ale oni ho nepodporili,“ doplnil.

Vyjadril sa aj k tomu, že za vládny návrh novely ústavy zahlasovali poslanci z Kresťanskej únie, s ktorými je hnutie Slovensko v poslaneckom klube. Vyhlásil, že ide o samostatnú stranu a môžu mať na vec rôzny názor. „U nás ľudia majú dovolené mať svoje vlastné svedomie,“ podotkol.

Poslanec opätovne skritizoval súčasnú vládu a namietal viaceré jej kroky. Opätovne vyjadril svoj nesúhlas so zákonom o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorý tento týždeň schválil parlament. Ocenil prístup prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý hovoril o legislatíve ako o nebezpečnom precedense a avizoval, že bude mať vážny problém ju podpísať.

V relácii diskutovali aj o manažovaní pandémie v období, keď bol Matovič na čele vlády. Poslanec argumentoval, že na Slovensku sa prijímali rovnaké opatrenia ako v celom civilizovanom svete. Pre manažovanie pandémie nebol od začiatku vlády Roberta Fica na polícii vypovedať. „Z toho krásne vyplýva, že tí ľudia varili z vody, inak povedané, bohapusto klamali,“ okomentoval.

Líder hnutia Slovensko sa vyjadril aj k povolebnej spolupráci. Ich cieľom je, aby bez nich nebolo možné postaviť budúcu vládu. Zo spolupráce vylúčil Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republiku. Tým, ktorí to so SR myslia dobre, radi podľa jeho slov pomôžu. Zároveň by si želal, aby sa PS, SaS a Demokrati pred voľbami spojili, vytvorili silnú liberálno-progresívnu koalíciu a zabránili tak prepadu voličských hlasov.