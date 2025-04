Hnutie Slovensko: Prezident by mal zabezpečiť postoj Hlasu-SD po vetovaní novely

Uviedlo to opozičné hnutie Slovensko v reakcii na vyjadrenia prezidenta v sobotnej diskusnej relácii týkajúce sa nepodpísania spomínanej novely. Zdôraznilo, že prezident je stále čestným predsedom Hlasu-SD. Rovnaký postoj by mal podľa hnutia zaujať aj pri možnom vetovaní zákona o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19.

„Ak to myslí vážne, tak ako čestný predseda Hlasu-SD by mal zabezpečiť, že keď sa tieto zákony vrátia do parlamentu, tak jeho poslanci konečne za to nebudú hlasovať,“ uviedol šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Vyjadrenia prezidenta považuje za divadlo, keďže poslanci z Hlasu-SD za oba zákony zahlasovali. Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa dotkla prezidentových slov o stave vlády. Cynicky podľa nej komentoval stav krajiny, ktorý sám pomáhal spoluvytvárať ako predseda strany Hlas-SD.

Prezident SR Peter Pellegrini avizoval, že nepodpíše novelu zákona, ktorá upravuje predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov a vráti ju poslancom do NR SR. Kritizoval aj zákon o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19 a skonštatoval, že ho bude mať vážny problém podpísať. V diskusnej relácii Sobotné dialógy STVR tiež uviedol, že si nie je istý, či by v súčasnosti predčasné voľby pomohli vyviesť krajinu z marazmu. Upozornil pritom na spory v koalícii a pripúšťa predčasné parlamentné voľby.