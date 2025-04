Peter Pellegrini: Transakčná daň má veľa nedostatkov a Slováci jej nerozumejú

Ďalším negatívom pre krajinu sú aj zavedené clá na export všetkých tovarov a služieb z EÚ do Spojených štátov, ktoré zasiahnu najmä automobilový priemysel. Uviedol to v sobotu prezident SR Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy.

„Po jedenástich dňoch neviem vyhodnotiť či transakčná daň plní alebo neplní účel, ale po jedenástich dňoch viem vyhodnotiť, že vyvoláva veľké napätie a nevôľu obyvateľov, pretože akákoľvek daň musí dávať ľuďom logiku, musí sa vedieť, či je to daň zo zisku alebo je to daň z obratu alebo je to daň z pridanej hodnoty (DPH). Najväčší problém transakčnej dane je, že tým, ktorí ju platia, nedáva absolútnu logiku a nechápu, prečo by ju len z toho, že presúvajú peniaze z účtu na účet alebo platia za niečo, čo kúpili, že by mali z toho platiť daň,“ povedal Pellegrini.

Prezident ďalej komentoval vplyv zavedených ciel zo strany Spojených štátov, ktoré sa negatívne dotknú aj Slovenska. Amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za nepredvídateľného partnera, keď v jeden deň niečo oznámi, následne sa to zavedie a o pár dní to už neplatí. S takým partnerom sa podľa neho ťažko vyjednáva, pričom Slovensko bude musieť zmeniť spôsob spolupráce a kooperácie so Spojenými štátmi a byť neustále v pozore, aby vedelo okamžite reagovať na vyjadrenia amerického prezidenta.

V súvislosti so zavedenými clami opozícia minulý týždeň kritizovala slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, že nedokázal vyrokovať s USA uspokojivú dohodu. Prezident mu vyjadril podporu, pričom ho vníma ako skúseného človeka, ktorý má predpoklady na to, aby celú situáciu s clami zvládol.

„Európska únia zareagovala správne, keď ponúkla naopak nulové clá na určité typy tovarov pre Spojené štáty, to je veľmi dobrá ponuka, ktorá môže slúžiť veľmi motivačne aj prezidentovi Trumpovi. Ja som prezidenta zažil práve v čase, keď prvýkrát hrozil clami na automobily a osobne som s ním rokoval o tom, že to nepostihne len Nemecko, ale aj Slovensko a iné krajiny, kde sa vyrábajú luxusné automobily pre americký trh. Vtedy sa to odvrátiť podarilo,“ priblížil s tým, že americké firmy sa budú snažiť zmierniť intenzitu ciel, ktoré narúšajú svetový obchod a nakoniec dôjde k nejakému kompromisu.

V prípade novely zákona o mimovládnych organizáciách, o ktorej v súčasnosti rokuje parlament, prezident nerozumie tomu, prečo sa organizácie boja zverejniť všetkých darcov, ktorí im dávajú peniaze, ak nemajú čo skrývať. Tie totiž tvrdia, že ak by darcov zverejňovali, tak by ich to mohlo odradiť od toho, aby im v budúcnosti poskytli svoje dary. S postojom neziskových organizácií nesúhlasí, keďže rovnaké pravidlá platia pri zverejňovaní darcov aj pre politické strany. Rovnaká miera transparentnosti by mala podľa neho platiť pre všetkých.

„Na druhej strane nechcem, aby neziskový sektor bol trestaný nejakou prílišnou byrokraciou, nejakými predpismi, ktoré im budú brániť vo svojej činnosti,“ uzavrel Pellegrini.