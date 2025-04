Nákupné centrum zaviedlo vyhradené parkovanie pre ženy

Novootvorené nákupné centrum na okraji východočeského mesta Havířov vyhradilo 5 parkovacích miest pred budovou len pre ženy. Na prípad upozornil denník iDnes s tým, že tento krok viedol k búrlivej diskusii na sociálnych sieťach.

Zákazníčky si nápad pochvaľujú najmä vďaka blízkosti parkovacích miest k vchodom obchodov a širšiemu priestoru. Ako však podotýka iDnes, parkovacie miesta pre ženy sú rovnako široké ako všetky ostatné na parkovisku.

„Je to správne, prečo by tu mali parkovať chlapi? Väčšinou majú baby decká, a môžeme zastaviť čo najbližšie ku vchodu, je to dobrý nápad,“ uviedla pre iDnes Veronika z Havířova.

Parkovanie pre ženy sa pozdáva aj Anete: „Je to super nápad. Pri obvyklých úzkych miestach auto nejde ani otvoriť, vidím to však prvýkrát,“ uviedla.

Video spred nákupného centra zaplavilo aj sociálne siete, kde sa rozpútala diskusia divákov. „Akože my ženy nevieme parkovať, a potrebujeme na to viac miesta? No, pripadá mi to celkom zvláštne,“ uviedla jedna z komentujúcich. Iné si však parkovanie pochvaľujú.