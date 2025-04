VIDEO: Policajti pátrajú po zlodejovi, nespoznáte ho?

ZLODEJ SA VKRADOL DO ZNÁMEJ BILIARDOVEJ HERNE, O GULE MU VŠAK NEŠLO PÁTRAME PO MUŽOVI NA ZÁBEROCH Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II vyšetrujú okolnosti krádeže, ku ktorej došlo koncom minulého týždňa. Doposiaľ neznámy páchateľ v čase krátko po 01.20 h vypáčil dvere vedúce do vnútorných priestorov herne, odkiaľ následne odcudzil finančnú hotovosť v celkovej výške 5.300 ,- Eur. Poškodením vnútorných priestorov páchateľ spôsobil škodu vo výške 1.000 Eur. Z miesta následne utiekol. V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie neznámeho muža na kamerových záberoch, ktorý by napomohol pri objasnení tohto trestného činu. Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby: nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj.