Kallasová tvrdí, že Rusko eskaluje vojnu na Ukrajine

Ruské útoky na Ukrajine, najmä na tamojších civilistov „sú najsmrtiacejšími od začiatku vojny“, povedala Kallasová pre rozhlasovú stanicu BBC.

„Je zrejmé, že Rusko naozaj eskaluje. Na mier sú potrební dvaja, ale na vojnu stačí jeden a je jasné, že Rusko chce vojnu,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ.

Na otázku v súvislosti s jej tvrdením, že Čína je „hlavným podporovateľom“ ruskej vojny odpovedala, že 80 percent tovaru dvojakého použitia, ktorý využíva ruská armáda, pochádza z Číny.

Kallasová v stredu na tlačovej konferencii po desiatom spoločnom zasadnutí Asociačnej rady v Bruseli uviedla, že Rusko by bez podpory Číny nebolo schopné viesť vojnu na Ukrajinu v takom rozsahu, ako ju vedie. „Vidíme tiež severokórejské jednotky prítomné na Ukrajine a tiež vojenské vybavenie prichádzajúce zo Severnej Kórei do Ruska a používané vo vojne proti Ukrajine. Je jasné, že ak by Čína naozaj chcela zastaviť podporu, malo by to vplyv,“ dodala.

Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny podľa Kallasovej na piatkovom stretnutí v Bruseli, ktoré sa koná na úrovni ministrov obrany, bude skúmať, čo môžu ďalšie krajiny urobiť na podporu Ukrajiny a ako by mohli vyzerať prípadné mierové misie.

Kallsová pri príchode na spomínané stretnutie novinárom povedala, že členské štáty EÚ doteraz tento rok prisľúbili „viac ako 23 miliárd eur” na vojenskú pomoc Ukrajine, čo je podľa nej viac než minulý rok.

Spojené štáty s Ukrajinou a Ruskom na nedávnych rokovaniach v Saudskej Arábii dosiahli samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Moskva a Kyjev sa však vzájomne obviňujú z pokračujúcich útokov na energetické zariadenia. Štvrtkový ruský raketový útok v ukrajinskom meste Dnipro si vyžiadal najmenej jednu obeť a piatich zranených.