V európskej krajine už roky fungujú vlaky zadarmo. Čo na to obyvatelia?

Luxembursko sa v roku 2020 stalo prvou krajinou na svete, ktorá sprístupnila verejnú dopravu pre všetkých, vrátane turistov, zadarmo. Informoval o tom portál Euronews, ktorý sa ešte v roku 2023 pýtal obyvateľov, ako hodnotia tento krok s odstupom času.

Malá krajina, veľa áut

Luxembursko, ktoré má rozlohu len vyše 2500 kilometrov štvorcových, malo v roku 2020 najviac áut v prepočte na obyvateľov. Nelichotivá štatistika viedla k vzniku dopravných zápch a znečisťovaniu životného prostredia.

Vláda na to zareagovala poskytnutím všetkej verejnej dopravy zadarmo. „Keď je to zadarmo, človek sa vie rýchlo rozhodnúť medzi verejnou dopravou a súkromným autom,“ uviedol pre Euronews Luxemburčan Edgar Bisenius. „Je to teda veľmi priaznivé pre životné prostredie a tiež praktické,“ dodal.

„Je to dobrá iniciatíva, zvýhodňuje verejný sektor, posilňuje ho,“ pochválil učiteľ Ben Dratwicki.

Keďže Luxembursko zaviedlo verejnú dopravu zadarmo počas platných pandemických opatrení, hodnotiť jej dopad na uvoľnenie ciest od áut bolo spočiatku náročné, pripomína Euronews. Ako však dokazujú údaje z estónskeho Talinnu, ktorý k podobnému kroku pristúpil už v roku 2013, cestnej premávke to nijako nepomáha – naopak, v hlavnom meste ešte stúpol počet áut na cestách.

Zadarmo aj pre turistov

V Luxembursku môžete cestovať zadarmo všetkými druhmi verejnej dopravy vrátane autobusov, vlakov a električiek. Opatrenie platí pre turistov aj domácich. Lístok sa kupuje len v prípade, že si želáte cestovať prvou triedou.

Poplatky za verejnú dopravu, ktoré predtým tvorili 41 miliónov eur ročne, stúpli po zavedení opatrenia na asi 500 miliónov, čo sa odrazilo na vyšších daniach obyvateľstva.

„Platí tu rovnosť, lebo tí, čo platia nižšie dane, prispievajú do systému len málo alebo vôbec. Tí, čo platia viac... prispievajú o niečo viac,“ vysvetlil luxemburský vicepremiér Francois Bausch.