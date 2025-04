My sme les sa obáva výstavby zjazdovky na Chopku

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) vyvracia obvinenia tým, že má všetky povolenia na výstavbu. TASR o tom informovali Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les a hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.

Dosah novej zjazdovky na životné prostredie a Národný park (NP) Nízke Tatry by bol podľa iniciatívy My sme les výrazný. „Okrem trvalého zničenia 100.000 štvorcových metrov lesa a biotopov sa poškodí aj okolitá príroda. Zmenia sa napríklad svetelné podmienky, vodný režim. Počas stavby budú rušené chránené živočíchy a ich mláďatá a hrozí kontaminácia pôdy olejovými látkami zo strojov a z vozidiel,“ upozornili. Výstavbou zjazdovky budú podľa My sme les zlikvidované aj chránené druhy rastlín, pričom zákon neumožňuje udeliť výnimku na takúto činnosť.

TMR sa vyjadrila, že všetky tieto otázky boli predmetom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a ten tieto obavy nepotvrdil. Podľa TMR bol z pohľadu vplyvov na faunu, flóru a biotopy zvolený variant, ktorý by mal minimalizovať výruby, ako aj zásahy do fauny a flóry. „Zjazdovka by mala z väčšej časti viesť plochami rúbanísk, ktoré vznikli ako dôsledok pôsobenia podkôrneho hmyzu, hubových patogénov a mimoriadnej sily vetra. Celý proces prípravy zjazdovky riešime v zmysle zákona a dodržiavame všetky zákonné ustanovenia,“ priblížil Galajda.

Nová zjazdovka podľa iniciatívy zvýši aj požiadavky na odber vody na umelé zasnežovanie, ktoré je už dnes neudržateľné. „Pri dnešnom trende nedostatku zrážok môže ohroziť aj potoky a vodné zdroje v okolí. Hrozí, že nebude zachovaný minimálny biologický prietok v dotknutých vodných tokoch, nutný na prežitie živočíchov,“ dodali z My sme les. TMR uviedla nesúhlas s týmto tvrdením. „Odber vody na zasnežovanie je prísne regulovaný a kontrolovaný. Je technicky zabezpečené, aby v potoku ostalo potrebné množstvo vody. Súčasne viaceré štúdie, napríklad v Českej republike, preukázali, že zasnežovanie nespôsobuje úbytok vody v prírode, iba spomalí jej odtok, a topenie snehu na jar dotuje okolie zjazdoviek vodou, čo sa prejavuje na lepšej vegetácii,“ dodal Galajda.

Iniciatíva My sme les poukazuje na to, že nová zjazdovka bude znamenať obrovský stavebný zásah do prírody. „Odhadujeme, že plánované presuny zeminy zodpovedajú približne 15.000 nákladným autám,“ upozornila iniciatíva. TMR na to reagovala tým, že žiadne autá sa na presun zeminy nepoužívajú a na výpočet áut bol použitý nesprávny údaj z projektu. Nič sa nebude odvážať ani privážať.

„Projekt nevyužíva už existujúci terén, ale pôjde skôr o technickú stavbu, ktorá trvalo negatívne ovplyvní vzhľad krajiny. Trať má sprístupniť lokalitu pre menej zdatných lyžiarov a oficiálne prezentovaným, ale nie veľmi pravdepodobným cieľom je zvýšiť bezpečnosť v stredisku,“ uviedli z iniciatívy. Ďalej poukazujú na to, že väčšina úrazov, 58 percent, sa udeje práve na ľahkých zjazdovkách. TMR vysvetľuje, že práve preto je tam toľko úrazov, lebo modrých zjazdoviek je nedostatok a tie existujúce sú prehustené. Preto je tam podľa spoločnosti veľa kolízií.

Podľa iniciatívy Správa NP Nízke Tatry dala k žiadosti na výstavbu zjazdovky zamietavé stanovisko a s výstavbou zjazdovky nesúhlasí. Rozhodnúť teraz musí Okresný úrad Žilina.