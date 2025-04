Ministerstvo zdravotníctva pripomienkuje fungovanie Kotlárovej vyšetrovacej skupiny

Pracovná skupina k informácii splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára (SNS) o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti ochoreniu COVID-19 nebude mať rozhodovacie kompetencie. Bude poradným orgánom ministra. Svojich zástupcov do nej navrhnú najmä zdravotnícke inštitúcie. Vyplýva to z návrhu štatútu skupiny, ktorý do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

„Pracovná skupina je odborný poradný orgán ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý plní konzultačné, odborné a koordinačné úlohy s cieľom vypracovania odborného stanoviska a preskúmania možnosti potenciálnych opatrení v súvislosti s ústnou informáciou splnomocnenca vlády SR,“ uviedol rezort v materiáli.

Poradný orgán ministra by mohol mať podľa návrhu celkom sedem členov vrátane predsedu. Dvoch členov do tejto funkcie navrhne ministerstvo zdravotníctva, po jednom by mali mať svojich členov aj Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Slovenská akadémia vied. Ak návrh vláda schváli v tejto podobe, všetkých členov vymenuje minister a predsedom skupiny sa stane jeden z nominantov rezortu. Funkcia člena skupiny má byť bezodplatná.

Vláda v marci zobrala na vedomie ústnu informáciu Kotlára o výsledkoch analýzy retenčných šarží vakcín proti koronavírusu. Odobrila aj doplnenie štatútu splnomocnenca. Kabinet zároveň uložil ministrovi zdravotníctva zriadiť pracovnú skupinu, ktorá má do 31. júla vypracovať odborné stanovisko a preskúmať možnosti potenciálnych opatrení v súvislosti s informáciou splnomocnenca o výsledkoch analýzy vakcín. Kotlár má počas prípravy odborného stanoviska poskytovať pracovnej skupine plnú súčinnosť.