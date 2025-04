Donald Trump mladší navštívi Rumunsko pred voľbami, zastaví sa aj na Slovensku

Cesta do rumunskej metropoly bude súčasťou jeho tzv. východoeurópskeho turné, ktoré zahŕňa návštevy hlavných miest Česka, Slovenska, Maďarska, Srbska a Bulharska, informuje TASR podľa správ rumunského portálu G4 Media i servra Axios.

Obe médiá sa odvolávajú na zdroje oboznámené s jeho cestou. V Bukurešti sa má Trump ml. zúčastniť na podnikateľskom podujatí Trump Business Vision 2025. Nemá však podľa citovaných zdrojov v pláne nijaké stretnutia s rumunskými politikmi, verejné ani súkromné.

Medzi poprednými členmi administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolalo rozhorčenie rumunského ústavného súdu, ktorý v decembri 2024 anuloval výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb. V nich prekvapivo zvíťazil 63-ročný krajne pravicový politik Calin Georgescu, hoci podľa prieskumov mal dovtedy len minimálnu podporu. Americký viceprezident J.D. Vance i miliardár a poradca prezidenta Elon Musk verdikt označili za dôkaz toho, že európske krajiny umlčiavajú pravicu. Obdobne sa vyjadroval aj najstarší syn a menovec prezidenta USA.

Rumunský súd svoje rozhodnutie zdôvodnil zisteniami spravodajských služieb, podľa ktorých férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia popiera.

Obzvlášť Vance však po verdikte tvrdil, že európske elity predstierajú, že im záleží na demokracii, avšak ignorujú vôľu svojich voličov, ak si tí vyberú „extrémnych“ kandidátov, pripomína Axios.

Donald Trump mladší zase na sociálnej sieti X napísal: „Wow, pozrite sa, čo sa deje v Rumunsku! Ústavný súd práve zrušil prvé kolo prezidentských volieb. Ďalší sorosovsko-marxistický pokus sfalšovať výsledok a poprieť vôľu ľudu.“

Opakované prvé kolo rumunských prezidentských volieb sa bude konať 4. mája. Ak v ňom nijaký z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší uchádzači postúpia do druhého kola, ktoré prebehne 18. mája. Georgescovi kandidatúry do opakovaných volieb zamietli. Krajná pravica však následne oznámila, že do volieb postaví spoločného kandidáta, a to lídra opozičnej nacionalistickej Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) Georga Simiona.

Donald Trump mladší je najstarším synom úradujúceho amerického prezidenta a jeho bývalej medzičasom zosnulej manželky Ivany. V súčasnosti pôsobí ako podnikateľ, pričom po boku svojho brata Erica Trumpa vedie holdingovú spoločnosť The Trump Organization.