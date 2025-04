Varovanie z polárneho kruhu: Hrozí ďalšia pandémia?

Nová pandémia na obzore? Zdá sa, že roztápanie ľadovcov na severnom póle by mohlo mať na svedomí ďalšiu katastrofu v podobe ťažko liečiteľných ochorení. Informuje o tom denník Daily Mail, ktorý sa pozrel na viacero výskumov z tejto oblasti.

Prežívajú tisíce rokov

V zamrznutej pôde a telách zamrznutých zvierat sa nachádzajú staroveké vírusy, ktoré podľa odborníkov prežívajú aj desiatky tisíc rokov. Roztápanie permafrostu (dlhodobo zamrznutej vrstvy pôdy) v polárnych oblastiach by však mohlo mať na svedomí ich uvoľňovanie, a teda aj infikovanie ľudí.

Potvrdzuje to aj výskum z roku 2014, pri ktorom vedci izolovali vírusy zo sibírskeho permafrostu a dokázali, že stále dokážu infikovať živé bunky. Podobný pokus sa podarilo zopakovať v roku 2023.

Vírusy, ktoré sa nachádzajú hlboko pod povrchom permafrostu, sú síce neškodné, no ak by sa vplyvom globálneho otepľovania uvoľnili, mohlo by to viesť až k ďalšej pandémii, píše Daily Mail.

Koncom roka 2022 napríklad na Sibíri objavili 27 tisíc ročné pozostatky vlka, v ktorých sa nachádzali vzorky pra-predka vírusu afrického moru ošípaných. Vírus stále dokázal napadnúť a zabiť amoéby v laboratóriu.

Podľa vedcov najväčším rizikom je infikovanie zvierat takýmito vírusmi. Mnohé z nich sú totiž zoonotické, takže sa prenášajú zo zvierat na ľudí, a ľudia sú voči nim náchylnejší.

Oblasť Antarktídy je navyše náchylná na rýchle šírenie vírusu aj preto, že sa na nej nenachádzajú prakticky žiadne zdravotnícke zariadenia, a tak šírenie vírusu môže nastať skôr, ako to stihnú zaznamenať úrady.