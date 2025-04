Ľudia sa budú môcť domáhať odškodnenia pokút za priestupky počas pandémie

Vyplýva to zo zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili.

„Oprávnená osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie protipandemických opatrení zavedených z dôvodu COVID-19, a to v období od 12. marca 2020 od 6.00 h do 15. septembra 2023 do 6.00 h, má možnosť požiadať o odškodnenie predstavujúce sumu zaplatenej pokuty, respektíve jej časti. Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo ktoré boli od nej vymáhané,“ uvádza sa v dôvodovej správe k legislatíve.

Právo na odškodnenie si osoba môže uplatniť do 31. októbra 2025. Vypláca sa na základe jej písomnej žiadosti. Ministerstvo vnútra odškodnenie uhrádza za pokutu uloženú orgánom Policajného zboru aj okresným úradom a za stravné súvisiace s umiestnením v karanténnom zariadení, ktorého povinnosť úhrady vznikla na základe faktúry vystavenej rezortom. Obec zase rieši odškodnenia súvisiace s pokutou uloženou príslušníkom obecnej polície, ktorej je zriaďovateľom, a regionálny úrad verejného zdravotníctva zase odškodnenia za pokuty uložené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2025.