SNS navrhne zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy

Platiť by to malo už od polovice tohto roka. Uviedol to v stredu predseda SNS Andrej Danko s tým, že plošné zrušenie transakčnej dane by bolo zatiaľ nezodpovedné. Má za sebou aj rokovanie s ministerstvom financií a komunikovať chce prioritne s predstaviteľmi vládnej koalície.

Pre živnostníkov by mala byť transakčná daň zrušená k 30. júnu a pre spoločnosti, ktoré minulý rok dosiahli obrat do 100.000 eur, k 30. júlu tohto roka. „Návrhy, aké nám dáva opozícia typu absolútneho plošného zrušenia, by boli nezodpovedné aj k iným výdajom v rámci štátneho rozpočtu, s ktorými minister financií ráta,“ konštatoval Danko na tlačovej konferencii v parlamente. Zmeny, ktoré chce presadiť SNS, rozpočet podľa neho neohrozia.

V prípade väčších spoločností, na ktoré by sa mala transakčná daň naďalej vzťahovať, je podľa Danka potrebná väčšia diskusia. „Chceme dať priestor ministerstvu financií vychytať chyby, ktoré sú pri transakčnej dani, či už sú to jednotlivé technické veci alebo nastavenie tej transakčnej dane,“ priblížil Danko s tým, že by k tomu mohla vzniknúť aj pracovná skupina, ktorá bude vyhodnocovať všetky pripomienky.

Ocenil rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR, ktoré podľa šéfa národniarov malo zatiaľ pozitívne stanovisko k živnostníkom. O malých firmách s obratom do 100.000 eur majú ďalej diskutovať. „V prípade ale, že ak aj ministerstvo financií nám k tomu pozitívne stanovisko nedá, tak SNS to ešte na tejto alebo na najbližšej májovej schôdzi podá. My trváme s našim klubom na zrušení transakčnej dane pre živnostníkov a firmy s obratom do 100.000 eur,“ doplnil Danko.