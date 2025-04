Danko: Koalícia bude jednotná pri podpore vládneho návrhu na zmenu Ústavy SR

Vyplýva to z vyjadrenia lídra SNS a podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka. Uviedol to v reakcii na otázku o podpore návrhu pri hlasovaní v parlamente, ktorá má byť v stredu o 17.00 h.

„Koalícia má pri podpore tohto návrhu jednotu. Čo sa týka vecí, ktoré sú tam obsiahnuté, ja si myslím, že slovenská spoločnosť potrebuje definovanie tých vecí, ktoré tam boli uvedené. Myslím si, že je to dobrá téma a my v SNS s ňou nemáme problém,“ poznamenal na stredajšej tlačovej konferencii.

Danko mieni, že premiér Robert Fico (Smer-SD) chcel témou zaujať. Zároveň pripomenul, že na posunutie novely Ústavy SR do druhého čítania stačí podpora 76 poslancov, no na definitívne schválenie už 90. Nevie, ako sa k tomu postavia poslanci z KDH a či za vládny návrh zahlasujú. „KDH trvá na tom, že pokiaľ nebude podporený ich návrh do druhého čítania, tak ústavu nepodporia, čo neviem, ako chcú vysvetliť svojim voličom,“ okomentoval.

V parlamente sa má v stredu hlasovať o dvoch novelách ústavy. Jedna je z dielne vlády, druhá z dielne KDH. Vládny kabinet navrhol do ústavy zakotviť existenciu dvoch pohlaví - muž a žena a rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Chce do nej dostať aj úpravu o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce dosiahnuť i suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.