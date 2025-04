Hnutie Slovensko vyzýva policajtov i sudcov, aby sa nenechali zastrašiť

Opozičné hnutie Slovensko vyzýva všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov, aby sa nenechali zastrašiť a politicky ovplyvňovať premiérom Robertom Ficom a podpredsedom Národnej rady SR Tiborom Gašparom (obaja Smer-SD). Poslanci z hnutia Slovensko tvrdia, že ich utorkové (8. 4.) vyjadrenia boli prejavom zúfalstva.

„To, čoho sme boli v uplynulých hodinách svedkami priamo na úrade vlády, nebolo nič iné ako zúfalý pokus zúfalých ľudí ovplyvňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní. Bol to ukážkový pokus o politickú manipuláciu trestného konania,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Vyčíta Ficovi, že otvorene kritizuje orgány činné v trestnom konaní, že si nerobia svoju prácu tak, ako majú. „Čo tým chce Robert Fico povedať? Ako majú robiť svoju prácu orgány činné v trestnom konaní? Tak, ako si to želá Robert Fico a Tibor Gašpar?“ pýta sa Grendel.

Poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že vystúpenie Fica a Gašpara bolo prejavom zúfalstva a snažia sa tým prekryť zlyhania v rezortoch. „Tibor Gašpar je obžalovaný a obvinený minimálne v kauze Očistec a táto kauza sa blíži k tomu, aby bola prejednávaná na súde. Rozumiem, že Tibor Gašpar je z toho nervózny,“ skonštatoval. Pýta sa tiež, odkiaľ mali informácie z prepisov telefonickej komunikácie medzi novinárom a vyšetrovateľmi, pretože z oficiálnych zdrojov by nemali mať na tieto informácie nárok. Takisto chce vedieť, odkiaľ mali informácie o údajnom psychickom stave jedného z policajtov.

Aj opozičná SaS kritizuje utorkové vyhlásenie premiéra a Gašpara k skupine vyšetrovateľov známej ako čurillovci. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) to vníma ako vážne narušenie princípov právneho štátu. „Je nehorázne, ak predseda vlády a podpredseda parlamentu na úrade vlády vynášajú informácie, ku ktorým sa nemohli dostať legálne,“ podotkol. Hovoril o politickom zasahovaní do vyšetrovania. Mieni, že Smer-SD aj SNS sa snažia tlačiť na ministra vnútra, políciu a prokuratúru, aby vyšetrovali veci na základe politickej objednávky. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) aj generálny prokurátor Maroš Žilinka by sa mali podľa neho ozvať a proti tlaku protestovať.

Koaliční predstavitelia v utorok na tlačovej konferencii opätovne spochybnili skupinu vyšetrovateľov známu ako čurillovci. Poukázali pritom na ich údajnú vulgárnu komunikáciu. Jeden z policajtov, ktorí sú aktuálne postavení mimo služby, má podľa Gašpara, ktorého skupina policajtov vyšetrovala, psychické problémy a napriek tomu je držiteľom strelných zbraní. Premiér zdôraznil, že nemá dosah na orgány činné v trestnom konaní, napriek tomu ich vyzval, aby konali. Spomenul, že sa ho na túto tému pýtajú voliči. Ján Čurilla reagoval, že vyjadrenia na ich adresu vnímajú ako prejav frustrácie a zúfalstva z toho, že politická pomsta voči vyšetrovateľom nevychádza podľa predstáv.