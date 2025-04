Ministri Saková a Kamenický rokujú v Číne o obchodnej a ekonomickej spolupráci

Rokovať tam majú o obchodnej a ekonomickej spolupráci so zástupcami čínskych firiem. Kamenický to uviedol v stredu na sociálnej sieti.

Spolu s ministrami do Číny odcestovali aj zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) či manažéri z oblasti podpory investícií. „V najbližších štyroch dňoch nás čaká séria rokovaní, na ktorých budeme hovoriť o obchodnej a ekonomickej spolupráci, a to priamo so zástupcami čínskych firiem, teda s možnými investormi na Slovensku,“ uviedol Kamenický.

Čínu slovenská delegácia na čele s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) navštívila už vlani v novembri. Jej súčasťou boli členovia vlády aj zástupcovia 56 firiem. Počas oficiálnej návštevy s čínskou stranou vtedy podpísali celkovo 13 dohôd a memoránd o vzájomnej spolupráci najmä v oblasti hospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, životného prostredia a kultúry.

Počas novembrovej pracovnej cesty v Číne sa okrem iného hovorilo aj o možnej spolupráci pri plánovanej výstavbe tunela Karpaty, obnove mostov či nákladného prístavu na Dunaji. Rozvíjať podľa vtedajších vyjadrení premiéra Fica začali aj myšlienku nákladnej leteckej dopravy.