ECB sa pripravuje na väčší než očakávaný vplyv ciel USA na hospodársky rast

Turbulencie by mohli v blízkej dobe nakoniec stiahnuť infláciu nadol. Uviedli to štyri zdroje, ktoré nechceli byť menované.

ECB minulý mesiac predpovedala, že obchodná vojna zníži hospodársky rast eurozóny v prvom roku o 0,5 percentuálneho bodu. A v prípade odvetných opatrení zo strany Európskej únie (EÚ) nakrátko vytlačí ceny nahor o podobnú hodnotu.

Skutočné clá, ktoré odvtedy predstavil americký prezident Donald Trump, sú však oveľa škodlivejšie ako odhadované modely. ECB preto požiadala zamestnancov, aby prišli s novými číslami, o ktorých budú predstavitelia banky diskutovať na svojom stretnutí 17. apríla, uviedli zdroje priamo oboznámené so situáciou.

Podľa týchto zdrojov sa všetci zhodli, že odhad 0,5 percentuálneho bodu je teraz príliš nízky a jeden z predstaviteľov ECB uviedol, že vplyv by mohol presiahnuť 1 percentuálny bod - aj v dôsledku zvýšenia neistoty a ovplyvnenia dôvery. To by vymazalo všetok hospodársky rast, keďže sa predpokladá, že ekonomika eurozóny tento rok vzrastie len o približne 1 %.

Slabá ekonomická aktivita bude pravdepodobne pôsobiť ako brzda cien, uviedli zdroje. Niektorí však tvrdia, že väčšia fragmentácia globálneho obchodu môže viesť k štrukturálne vyššej inflácii.