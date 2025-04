PS: O prideľovaní bytov Slovákom rozhoduje osoba, ktorá bola odsúdená za podvod

O prideľovaní bytov Slovákom rozhoduje osoba, ktorá bola v roku 2022 odsúdená za podvod a poškodzovanie veriteľa v realitnom biznise. Ide o novú riaditeľku Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Evu Lisovú.

„Táto osoba má rozhodovať o prideľovaní štátnych bytov za státisíce eur. Aký signál tým vysiela táto vláda, keď zverí kľúčový projekt štátu do rúk človeka s podvodníckou minulosťou, navyše v nezákonnom realitnom biznise? Takáto osoba nemôže spravovať peniaze daňových poplatníkov ani rozhodovať o realitných projektoch,“ uviedol Dej. Rovnaký postoj zastávajú aj opoziční poslanci z hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ, ktorí v utorok vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby Lisovú odvolal.

Ak by vláda chcela podľa Deja riešiť problém s bývaním, tak by štátne byty fungovali ako lacnejšia a dostupnejšia alternatíva k bežnému bývaniu. Štátne byty sú však cenovo takmer totožné s komerčnými ponukami. Štátne nájomné bývanie by malo byť, naopak, odpoveďou na nedostupné bývanie pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, seniorov aj pracovníkov v kritických profesiách.

„Bývanie je otázkou dôstojnosti, bezpečia a budúcnosti všetkých ľudí na Slovensku. Ak má byť štát partnerom pri riešení tohto problému, musí postupovať transparentne a predovšetkým dôveryhodne,“ dodal Dej.