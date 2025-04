Opozícia vyzýva na stiahnutie novely o „neziskovkách“ z parlamentu

„Tento návrh môže zásadne narušiť fungovanie neziskových organizácií. Zasiahne to všetkých, tisícky serióznych organizácií, ktoré pomáhajú tam, kde štát zlyháva,“ skonštatoval poslanec Marián Čaučík (KDH). Upozornil tiež na chýbajúcu diskusiu s neziskovými organizáciami o pripravovaných zmenách. „Novela je politická, nie je odborná a je pripravená veľmi nešťastným procesom,“ podotkol. Úprava podľa neho nepomôže väčšej transparentnosti, ale organizácie administratívne zaťaží.

Návrh skritizovali aj poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Poslankyňa Veronika Remišová mieni, že koalícia ním chce šikanovať neziskové organizácie, uvaliť na nich byrokraciu a dávať im likvidačné pokuty. „Vyzývame premiéra, aby tento ruský a nezmyselný návrh stiahol a prestal rozdeľovať občanov Slovenska na dobrých a zlých. Takéto rozoštvávanie Slovensku nič dobré neprinesie,“ dodala. Upozornila pritom na činnosť neziskových organizácií a ich zásluhy pre spoločnosť.

Novela je aktuálne v parlamente. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.