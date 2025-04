SR uvažuje o nákupe lietadiel L-39 Skyfox, ČR podľa Kaliňáka dala dobrú ponuku

Podľa slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka je česká ponuka „veľmi atraktívna“. Povedal to počas svojej utorkovej návštevy ČR, ktorú začal v spoločnosti českej ministerky obrany Jany Černochovej práve vo firme Aero Vodochody, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Slovenské cvičné lietadlá už podľa Kaliňáka stratili životnosť. „Posledné dva Albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a musíme sa už obzerať po novších... Tá ponuka je určite veľmi atraktívna a my o tom chceme veľmi podrobne diskutovať v najbližších týždňoch a mesiacoch, pretože tá príprava pilotov je to, čo je najpodstatnejšie,“ povedal šéf slovenského rezortu obrany. Podzvukové prúdové cvičné lietadlá L-39 Albatros vyrábali ešte za spoločného štátu taktiež vo Vodochodoch.

Kaliňák podotkol, že výcvik pilotov je náročný. Hoci kontrakt na nákup amerických stíhačiek F-16 podpísala SR ešte v roku 2018, dodnes je podľa jeho slov na tieto lietadlá vycvičených len osem slovenských pilotov z plánovaných 22. Preto je podľa neho dôležité, aby mala SR vlastné výcvikové prostriedky, ako napríklad Českom ponúkané L-39 Skyfox, ktoré sú navyše viacúčelové.

O koľko kusov by Slovenko malo záujem, nechcel Kaliňák upresniť. „Nie jeden, nie štyri. Mal by ich by adekvátny počet, ktorý spĺňa možnosti jednak servisného cyklu, ale aj veľkého náletu hodín, ktoré piloti potrebujú,“ naznačil minister a neskôr dodal, že 12 kusov, ako má Maďarsko, je počet, ktorý sa blíži aj záujmu SR.

Aero L-39 Skyfox je dvojmiestne podzvukové takticko-cvičné lietadlo, ktoré je vhodné na výcvik pilotov lietadiel štvrtej a piatej generácie, napríklad F-16, F-35 či Gripen. Skyfoxy sú určené na rôzne taktické misie a podľa vedenia spoločnosti Aero Vodochody sú tiež vhodnou podporou pozemných aj vzdušných síl.