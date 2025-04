Opozícia vyzýva koaličných poslancov na podporu zrušenia transakčnej dane

„Vidíme, že nielen náš tlak, ale tlak verejnosti, podnikateľov, firiem postupne zaberá. Čoraz viac koaličných politikov už vidí, akú hroznú chybu urobili, aká je to hlúposť a teraz sa sami hádajú a predbiehajú v tom, kto chce viac tú daň zrušiť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v NR SR predseda opozičného PS Michal Šimečka. Slovensko si podľa neho v čase chaosu v globálnej ekonomike nemôže dovoliť zabrzdenie hospodárskeho rastu, čo by dlhšie fungovanie transakčnej dane spôsobilo.

Poukázal na pozmeňujúci návrh na zrušenie tejto dane, ktorý je predložený k novele zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Hlasovať sa má o ňom v najbližších dňoch. „Ja ich chcem vyzvať, že stačí slov, treba konať. Tento týždeň, v stredu alebo možno vo štvrtok sa bude hlasovať v druhom čítaní o pozmeňovacom návrhu môjho kolegu Michala Trubana. Tam majú všetci koaliční politici možnosť ukázať, že to nie sú len slová a že reálne chcú pomôcť našim podnikateľom,“ konštatoval Šimečka.

Ak by mali problém s tým, že ide o opozičný návrh, poslanci PS sú podľa neho pripravení podporiť aj rovnaký návrh, ktorý by predložil niekto z koalície. Hnutie chce stupňovať tlak proti transakčnej dani, spúšťa preto internetovú podpisovú petíciu, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť.

Návrh na zrušenie dane od mája predložilo aj opozičné hnutie Slovensko, ktoré tiež vyzýva koaličných zákonodarcov na jeho podporu. Poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul predsedovi SNS Andrejovi Dankovi jeho vyhlásenia z uplynulých dní. „Andrej Danko si teraz rozmyslel, že on je za zrušenie transakčnej dane, ktorú sám zaviedol. Dokonca jasne o tom hovoril cez víkend, aj stanovisko SNS hovorí jasne,“ podčiarkol na brífingu v NR SR.

Keďže však SNS spomínala iné termíny možného zrušenia transakčnej dane, hnutie jej podľa Jakaba vyjde v ústrety a predloží alternatívne pozmeňujúce návrhy, aby si koaliční poslanci mohli vybrať. „Ak by bola výhovorka Andreja Danka, že k 1. máju je to priskoro, aj keď my si myslíme, že každý jeden deň trvania transakčnej dane je absolútne devastujúci pre ekonomiku, vypracovali sme dva pozmeňujúce návrhy, presne podľa slov Andreja Danka. A to je zrušenie transakčnej dane k 1. júlu tohto roka a zrušenie transakčnej dane k 1. januáru 2026,“ priblížil opozičný poslanec s tým, že ak by požadovali iné termíny, je pripravený predložiť aj ďalšie návrhy.

„Teraz nech sa Andrej Danko aj celá SNS ukáže pred celým národom, že či si stoja za svojím slovom, alebo je to len nástroj na vydieranie, aby sa dostali k nejakým mocenským pozíciám, postom a kšeftom,“ doplnil Jakab.

Andrej Danko v sobotu (5. 4.) vyhlásil, že SNS navrhne na koaličnej rade zrušenie transakčnej dane. Ak neuspeje, bude trvať na jej úpravách. Nová daň je podľa neho pohromou pre malých a stredných podnikateľov a je nepredstaviteľné, aby sa používala ďalej bez ohľadu na stav verejných financií.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v reakcii na výhrady uviedol, že daň z finančných transakcií je dôležitou súčasťou konsolidácie verejných financií. Napriek opozičnej kritike táto nová daň funguje a jej vplyvy sa iba „populisticky nafukujú“. Koaličných partnerov požiadal, aby nepomáhali opozícii rozkladať súčasnú vládu.