Pozor na tieto voľnopredajné lieky, môžu spôsobiť závislosť!

Nosové spreje – dekongestíva Liečivá v nosových sprejoch pôsobia tak, že sťahujú cievy v nosovej sliznici a znižujú jej opuch (vtedy sa nos uvoľní). Táto pomoc je však určená len na krátke obdobie. Ak sa používa príliš dlho, môže dôjsť k opačnému efektu – sliznica sa pri každom pokuse o vysadenie ešte viac prekrví a opuchne. Výsledkom je chronicky upchatý nos a psychická závislosť na pocite úľavy, ktorú sprej prináša. Sirupy proti kašľu obsahujúce dextrometorfán Voľnopredajné prípravky s dextrometorfánom sú určené na tlmenie suchého kašľa. V odporúčanom dávkovaní sú bezpečné. Pri zneužívaní však dochádza k neželaným účinkom, ako sú zmenené stavy vedomia, dezorientácia alebo eufória – má psychoaktívne účinky. V takom prípade už nejde o liečbu, ale o rizikové správanie, ktoré môže viesť k závislosti a ďalším zdravotným komplikáciám. Preto je veľmi dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie. Laxatíva Laxatíva majú svoje miesto pri riešení zápchy, no ak sa po nich siaha príliš často, telo si na túto pomoc zvykne. Črevá prestávajú pracovať samostatne a človek sa dostane do stavu, keď sa bez lieku nevie vyprázdniť. Ba čo viac, u ľudí, ktorí laxatíva používajú nie pre zdravotné dôvody, ale z túžby schudnúť alebo „očistiť“ organizmus, sa môže rozvinúť psychická závislosť. Lieky obsahujúce pseudoefedrín Pseudoefedrín je bežnou súčasťou liekov proti nádche a prechladnutiu. Pomáha tým, že znižuje opuch nosovej sliznice a uľahčuje dýchanie. Okrem toho však pôsobí aj povzbudivo – mierne stimuluje nervový systém. No a práve tento vedľajší efekt môže byť problémový. Ľudia si zvyknú, že sa po tabletke cítia energickejší alebo koncentrovanejší, a začnú ju brať aj mimo choroby. Tak vzniká zlozvyk, ktorý sa môže časom premeniť na psychickú závislosť. Pamätajte, všetky spomenuté lieky majú svoje opodstatnenie a môžu byť účinnou pomocou, ak sa užívajú zodpovedne a v súlade s odporúčaniami lekárnika alebo lekára. Ak sa však už ocitnete v situácii, že si bez niektorého z týchto liekov (prípadne iných látok) neviete predstaviť fungovanie, neváhajte a vyhľadajte odbornú pomoc. Nie ste v tom sami a pomoc existuje.