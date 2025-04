Ukrajina: Rusko môže čoskoro úplne dobyť Luhanskú oblasť

Ukrajina od začiatku vojny v roku 2014 a následnej celoplošnej ruskej invázie v roku 2022 takmer úplne stratila kontrolu nad Luhanskou oblasťou. V súčasnosti už kontroluje iba malý pás územia v okolí dediny Hrekivka na hraniciach so susednou Doneckou oblasťou.

Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že jeho vojaci obsadili osadu Katerynivka v Doneckej oblasti južne od Hrekivky. Ak by sa postup potvrdil, pre Moskvu by to podľa DPA znamenalo významný symbolický prelom. Kontrola Katerynivky a neďalekej dediny Novomychajlivka by ruským silám umožnila ohrozovať tylo posledných ukrajinských jednotiek v celej Luhanskej oblasti.

Ukrajinskí vojenskí blogeri informovali o ruskom postupe v okolí Katerynivky, ale jej dobytie nepotvrdili. V pondelok ukrajinský generálny štáb informoval o 165 ozbrojených zrážkach na východe krajiny.

Luhanská oblasť je z veľkej časti pod kontrolou proruských síl už od vypuknutia vojny na Ukrajine v roku 2014, keď na jej území separatisti podporovaní Moskvou vyhlásili vznik Luhanskej ľudovej republiky. Po začiatku celoplošnej invázie vo februári 2022 ruské sily postupne zabrali takmer celý zvyšok oblasti vrátane veľkých miest ako Severodoneck alebo Lysyčansk. Po zmanipulovanom referende v septembri 2022 Rusko oblasť anektovalo a Luhanskú ľudovú republiku považuje za svoj federálny subjekt.