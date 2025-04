Rastislav Krátky: Škody spôsobené slintačkou by mohol štát vykryť z eurofondov

Rezort má k dispozícii ešte 629 miliónov eur, ktoré je treba vyčerpať do konca tohto roka, inak hrozí, že ich bude musieť vrátiť do Bruselu. Prvých 36 miliónov eur totiž už Slovensku prepadlo, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Minister Takáč môže vyrokovať s Európskou komisiou to, aby peniaze, ktoré mu zostávajú z programu rozvoja vidieka presmeroval a mohol v stopercentnej miere tieto peniaze použiť alebo časť týchto peňazí podľa toho, už ako si to nastaví,“ navrhol Krátky. To by podľa poslanca umožnilo, aby sa škody vzniknuté poľnohospodárom nemuseli kompenzovať zo štátneho rozpočtu.

Poslanec priblížil, že za 12 mesiacov od februára 2024 do februára tohto roka sa rezortu podarilo vyčerpať iba 172 miliónov eur. „Toto čerpanie je pomalé na to, že sa nám blíži koniec tohto obdobia,“ upozornil s tým, že podobne riešili predchádzajúce vlády energopomoc alebo podporu firiem prostredníctvom kurzarbaitu počas pandémie ochorenia COVID-19. „Je to veľa roboty, bude potrebovať vyrokovať s komisiou zmenu tohto operačného programu, ale je to možné,“ dodal Krátky.

Minister Richard Takáč (Smer-SD) po v rokovaní vlády reagoval, že procesy spojené so zmenou využitia eurofondov sú veľmi zdĺhavé a byrokratické. Rezort podľa neho ale našiel možnosti, ako využiť financie z programu rozvoja vidieka na nákup nových hospodárskych zvierat, namiesto tých, ktoré museli byť utratené. „Bude výzva pre poľnohospodárov, ktorí boli týmto postihnutí, si budú môcť nakúpiť hospodárske zvieratá,“ priblížil. Pravdepodobne sa podľa šéfa agrorezortu budú dať európske prostriedky použiť aj na nákup dezinfekcie.