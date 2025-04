Vláda schválila možnosť DSS investovať majetok z 2. piliera do infraštruktúry SR

Investovať by mohli do infraštruktúrnych projektov, ktoré prinesú Slovensku hospodársky alebo sociálny úžitok. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v pondelok schválila vláda a zároveň navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní.

„Celkový objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností bol na začiatku apríla 2025 na úrovni približne 16,6 miliardy eur. Finančné nástroje vhodné na priame financovanie náročnejších infraštruktúrnych projektov využitím aktív v dôchodkových fondoch v regulácii absentujú,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe.

DSS v súčasnosti podľa neho umiestňujú majetok dôchodkových fondov prevažne do akciových investícií, ktoré kopírujú vývoj svetovej ekonomiky, najmä nosné indexové negarantované dôchodkové fondy, pričom podstatná časť aktív dôchodkových fondov je zameraná na USA, v menšej miere na Európu alebo na vyspelé ázijské trhy. Rezort práce chce touto novelou zákona presmerovať časť investícií dôchodkových fondov aj na Slovensko.

„Dôchodkové správcovské spoločnosti by na základe predloženého návrhu mohli využiť majetok v dôchodkových fondoch na financovanie rozvoja reálnej ekonomiky pri rôznych, aj náročnejších, infraštruktúrnych projektoch na území Slovenskej republiky, napríklad výstavba nehnuteľností určených na nájomné bývanie, dobudovanie alebo modernizácia verejnej dopravnej siete a energetickej siete, zelená infraštruktúra,“ uzavrelo MPSVR.