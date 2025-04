Matúš Šutaj Eštok: O transakčnej dani je potrebné diskutovať na koaličnej rade

Nevyhnutné je však naďalej pracovať na konsolidácii verejných financií a ak sa niekde uberie, iným spôsobom je potrebné zase peniaze získať, upozornil pred pondelňajším rokovaním vlády predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

„My sme pripravení sa baviť na koaličnej rade aj o týchto návrhoch, ktoré priniesol pán Danko v rámci zrušenia transakčnej dane. Ja by som bol prvý, ktorý by bol rád, keby táto daň nebola. Bol by som rád, ak by ostal daňový bonus zachovaný, ak by ostali zachované aj rodičovské dôchodky,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Zároveň však pripomenul, že rozhodnutie o konsolidácii, vrátane zavedenia transakčnej dane, prijala celá koalícia. „Nie preto, pretože by sme nemali čo na práci, ale pretože tu bola povinnosť po predchádzajúcej vláde, ktorá rozvrátila štátny rozpočet, konsolidovať. Ak príde pán Danko s návrhom opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadok toho, čo by sa stalo v prípade zrušenia transakčnej dane, to je niekde na úrovni 700 miliónov eur, tak poďme na to,“ konštatoval. Podľa vlastných slov nezávidí ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD), pretože je potrebná ďalšia konsolidácia a nebude to vôbec jednoduché.

Priestor na diskusiu je podľa Šutaja Eštoka práve na koaličnej rade. „Ja za Hlas môžem povedať, že my sme pripravení na takúto debatu. Ale potom sa to môže zvrhnúť nebezpečným tempom, že potom aj my budeme hovoriť, tak poďme pomôcť rodinám a zvýšme opäť daňový bonus pre rodiny s deťmi. Vždy, ak chcete niekde ubrať, musíte povedať, čím to kompenzujeme,“ upozornil.

Andrej Danko v sobotu (5. 4.) vyhlásil, že SNS navrhne na koaličnej rade zrušenie transakčnej dane. Ak neuspeje, bude trvať na jej úpravách. Nová daň je podľa neho pohromou pre malých a stredných podnikateľov a je nepredstaviteľné, aby sa používala ďalej bez ohľadu na stav verejných financií.