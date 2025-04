Kamenický: Transakčná daň funguje ako dôležitá súčasť konsolidácie

Napriek opozičnej kritike táto nová daň funguje a jej vplyvy sa iba "populisticky nafukujú". V reakcii na výzvy na zrušenie transakčnej dane, ku ktorým sa v uplynulých dňoch pridal aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko, to na sociálnej sieti vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

V tejto súvislosti požiadal koaličných partnerov, aby nepomáhali opozícii rozkladať súčasnú vládu. „Torpédovanie konsolidácie verejných financií je vodou na mlyn opozície a je ekonomicky nezodpovedné. Nechceme, aby na Slovensku vládli progresívci. Postavme sa im spoločne a najmä odborne,“ apeloval Kamenický.

Predseda SNS podľa neho dobre vie, v akom stave zdedila súčasná vláda verejné financie po tých predchádzajúcich. „Na tom, že je konsolidácia potrebná, sa zhoduje nielen koalícia, ale aj opozícia. Transakčná daň je súčasťou druhého konsolidačného balíka vo výške 2,8 miliardy eur a Andrej Danko bol súčasťou rokovaní o jej zavedení a za ňu aj hlasoval,“ zdôraznil minister financií s tým, že nová daň má priniesť štátu 700 miliónov eur, čo by nebolo jednoduché nahradiť.

Alternatívou by podľa Kamenického bolo napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 26 %, prípadne dane z príjmov o 13 percentuálnych bodov (p. b.), čo nikto nechce. „Presne naopak, aj vďaka iným konsolidačným opatreniam, vrátane transakčnej dane, sme mohli znížiť DPH na všetky potraviny, lieky, pomôcky pre ZŤP, knihy, časopisy, noviny, gastro a ubytovanie,“ podčiarkol.

Poukázal na to, že sadzba transakčnej dane je 0,4 %, pričom je zastropovaná na 40 eur, čo nie je suma, ktorá zruinuje podnikanie. Na rozdiel od Maďarska, kde túto daň platia aj bežní ľudia, na Slovensku sa nevzťahuje na dôchodcov, zamestnancov, obce, vyššie územné celky (VÚC), neplatí sa ani pri prevodoch z platobných kariet, zdôraznil Kamenický.

„Celkovo sme už konsolidovali vo výške 4,8 miliardy eur za roky 2024 a 2025. V roku 2026 nás opäť čaká ďalšia konsolidácia. Konsolidáciu sme si nevybrali a robíme ju preto, aby Slovensko nezbankrotovalo a aby sa tak nedostalo do rúk veriteľom, ako sa to stalo v minulosti Grécku,“ doplnil minister s tým, že sa to vláde darí.