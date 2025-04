V prípade núdze sa dá linku 112 kontaktovať aj pomocou SMS.

Služba je primárne určená pre ľudí, ktorí telefonát nedokážu využiť pre zdravotné znevýhodnenie alebo v situácii, keď je volať nebezpečné, napríklad v prípade násilného incidentu či únosu. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

„Správy by mali byť čo najstručnejšie, aby operátori mohli rýchlo pochopiť situáciu. Je potrebné komunikovať jasne a stručne. Základné informácie, ktoré sú poskytované, by mali obsahovať čo najpresnejší popis miesta (adresa, orientačné body) a stručný opis situácie (napríklad požiar, dopravná nehoda, zdravotný problém). Operátori tiesňovej linky 112 majú možnosť odpovedať na SMS správu alebo si vyžiadať dodatočné informácie, ak to situácia umožňuje,“ uviedol Neumann.

Hovorca takisto pripomenul zásady komunikácie s operátorom tiesňovej linky. Číslo 112 slúži na oznámenie incidentu najmä v prípade, keď je potrebný zásah viacerých zložiek. Je obsluhované koordinačným strediskom zložiek integrovaného záchranného systému.

Neumann zdôraznil, že po zavolaní na tiesňovú linku treba zostať v pokoji. Komunikovať by sa malo vecne, pokojne a zrozumiteľne. Operátorovi treba zodpovedať, kde sa incident stal. Je to najdôležitejšia otázka pre vyslanie zložiek. Operátor bude potrebovať aj informácie o incidente. Potrebné je odovzdať aj údaje o tom, komu sa incident stal, ale aj doplňujúce informácie, napríklad, či bolo zasiahnuté dieťa a podobne.

„Po zodpovedaní týchto základných otázok bude následne hovor presmerovaný na príslušnú záchrannú zložku, počas tohto prepojenia je veľmi dôležité zostať na linke a neskladať telefón,“ uviedol Neumann.