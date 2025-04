Dopravná nehoda pri Leviciach si vyžiadala život 35-ročného muža

O život prišiel 35-ročný vodič osobného automobilu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti.

Vodič osobného vozidla zo zatiaľ presne nezistených príčin narazil do protiidúcej dodávky. „Tridsaťpäťročný vodič, žiaľ, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila polícia. Vodič dodávky bol so zraneniami prevezený do nemocnice.

„Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície,“ doplnila krajská polícia na sociálnej sieti.