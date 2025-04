Aké to je vyvíjať hry? DO THE GAME vám ukáže tvrdú realitu

Švédske štúdio 10 Chambers, ktoré stojí za úspešnou hrou GTFO a pripravovanou hrou Den of Wolves , sa rozhodlo ukázať verejnosti zákulisie tvorby videohier. S prvým teaser trailerom predstavia jeden z najintenzívnejších kreatívnych príbehov hernej histórie. DO THE GAME je brutálne úprimný doku-reality televízny seriál, ktorý sleduje tím vývojárov riskujúcich všetko, aby svoju víziu premenili na realitu. Tento dokumentárny seriál zachytáva ich triumfy, ambície aj ťažké situácie a konflikty, ktoré vznikajú pri vývoji moderných hier.

V centre DO THE GAME je desať priateľov, ktorí sa rozhodli vytvoriť hru Den of Wolves, o ktorej veria, že sa môže stať najlepšou lúpežnou hrou v histórii. Čerstvo po prelomovom úspechu ich prvej hry GTFO získali významné investície - ale s nimi prichádza silný tlak, nemožné termíny a neustály boj o to, aby zostali verní svojej vízii.

Spolu s myšlienkou začať dokumentovať svoju cestu sa vývojári zároveň rozhodli, že nebudú nič prifarbovať. Nechali kamery ďalej točiť aj v momentoch, keď to bolo nepríjemné, aby vyrozprávali autentický príbeh vývoja hier. Zachytili tak kreatívne prelomy aj zdrvujúce neúspechy, boj o duševné zdravie a snahu prinášať výsledky.

Po úspechu GTFO a práci na tak veľkom titule, akým je Den of Wolves, sa môže zdať, že vývojári sa musia mať fantasticky. Spoluzakladateľ 10 Chambers Oscar J-T Holm vysvetlil, že to tak nie je: „Rast spoločnosti pri vytváraní hry môže byť neuveriteľne stresujúci a vytvárať napätie aj medzi dlhoročnými priateľmi. Prostredníctvom tohto Docu-Reality seriálu chceme poskytnúť brutálne úprimný pohľad do zákulisia toho všetkého."

Na snímke zľava zakladatelia 10 Chambers Ulf Andersson a Oscar J-T Holm.

10 Chambers s DO THE GAME pozýva svet, aby sa stal svedkom nevypovedanej reality vývoja hier – všetkého chaosu, vášne a tlaku pri snahe vytvoriť niečo výnimočné.

„Nenávidím tvorbu tohto dokumentu,“ uviedol Ulf Andersson, zakladateľ 10 Chambers, ktorý nechal filmový štáb zájsť aj tam, kde už to nebolo komfortné.

Viac informácií, teaser trailer a aktuálne informácie o tom, kde bude možné sledovať DO THE GAME, nájdete na www.dothegame.com.