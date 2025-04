Na týchto hraničných priechodoch sa tvoria rozsiahle kolóny, zdržíte sa až štyri hodiny

AKTUÁLNE VIDEO Z HRANIČNÉHO PRIECHODU SVRČINOVEC A Z CESTY I/11 Vytvorené sú rozsiahle kolóny na hraničný priechod Svrčinovec, ktoré súvisia s vykonávaním kontrol v Českej republike. Svrčinovec - zdržanie cca 4 hodiny., dĺžka kolóny cca 35 km Makov bez zdržania. VYHNITE SA KOLÓNAM NA HRANICIACH Žiadame vodičov osobnej dopravy a nákladných vozidiel do 3,5 t, aby prednostne využívali hraničné priechody: Klokočov / Bíla - Konečná Čadca-Milošová/ Šance Vodičom nákladných vozidiel nad 3,5 tony odporúčame použiť na prechod do Českej republiky hraničný priechod Makov. Vodičom osobnej dopravu odporúčame na cestu do Čadce použiť obchádzkovú trasu cez obec Veľké Rovné a mesto Turzovka. Žiadame o ohľaduplnosť a toleranciu. My sme na mieste a dohliadame na vašu bezpečnosť.