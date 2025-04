Lipavský: K ruskému prístupu som maximálne skeptický, nebolo schopné nič dodržať

Povedal to po skončení stretnutia šéfov diplomacií krajín NATO v Bruseli. K tomu, ako Rusko pristupuje k mierovým rokovaniam, je podľa svojich slov „maximálne skeptický“, informuje spravodajkyňa TASR.

Ministri zahraničných vecí Británie a Francúzska v piatok obvinili Rusko z odďaľovania rokovaní o prímerí s Ukrajinou. Moskvu vyzvali, aby Spojeným štátom, ktoré sa snažia prímerie sprostredkovať, poskytla okamžitú odpoveď. Podľa šéfky kanadskej diplomacie Melanie Jolyovej by sa mal stanoviť termín, do ktorého by Rusko malo pristúpiť na prímerie.

Súhlasí s tým aj Lipavský. „To úplne podporujem. Ja som k tomu ruskému prístupu maximálne skeptický. Uvidíme, kam tieto rokovania povedú, ale moja dôvera v prísľub ruskej strany je skutočne veľmi zdržanlivá. Rusko nebolo schopné dodržať ani tie najzákladnejšie a najjednoduchšie veci, napríklad zastavenie paľby na energetické ciele,“ podotkol český minister.

Konkrétne dátumy na dvojdňovom stretnutí podľa jeho slov nezazneli. Keďže rokovania vedú Spojené štáty, mali by si podľa neho vytýčiť, ako k tomu chcú pristupovať.

Na otázku, či Ukrajina dostane na júnovom summite NATO v Haagu uistenie, že je na ceste do Aliancie, ako to bolo v minulosti, Lipavský odpovedal, že Česko sa o to bude snažiť. „Tá dlhodobá perspektíva je správna. Nevieme, aký je ten dátum a kedy by to mohlo nastať,“ povedal minister. Zdôraznil, že by nemala byť dosiahnutá taká mierová dohoda, ktorá by obmedzila Ukrajinu v rozhodnutí, či chce alebo nechce byť v nejakej medzinárodnej organizácii.

„Na druhej strane, buďme praktickí. Ak vidíme, že teraz na to nie je toľko vôle, hľadajme skôr cesty, ako Ukrajine prakticky pomôcť. Ale zároveň si v tomto variante nezatvárajme dvere,“ dodal Lipavský.