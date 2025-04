Majerský: V našej novele ústavy nechceme zmenšiť úroveň ochrany práv

Vyhlásil to v diskusii v pléne šéf KDH Milan Majerský. Musí dôjsť podľa neho ku konsenzu hodnôt. Dodal, že v žiadnej oblasti návrhu nedochádza k zmenšovaniu úrovne ochrany práv. Čakal by, že v parlamente bude sedieť premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý návrh presadil, no namiesto neho prišiel novelu predložiť minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Majerský argumentoval, že pokiaľ sa vždy bude hovoriť, že sú dôležitejšie témy ako tieto, nikdy by sa ústava nezmenila. „Sme si vedomí, že ústavu neschváli ani ‚iba koalícia‘, ani ‚iba opozícia‘. Musí dôjsť ku konsenzu a presahu hodnôt,“ skonštatoval.

Návrh KDH hovorí podľa jeho šéfa o potrebe chrániť suverenitu SR v hodnotových témach. Zdôraznil, že zvrchovanosť v kultúrno-etických témach je nadradená. Odmieta, že by KDH ideologicky pretláčalo svoje videnie sveta. „Náš návrh v tomto bode nič nemení, jeho dôležitosť však spočíva v tom, že v čase, keď sa spochybňujú aj tieto úplne najzákladnejšie hodnotové východiská o dôstojnosti človeka, jasne povieme, že tieto hodnoty sú pre SR posvätné,“ povedal.

Ide podľa neho predovšetkým o ochranu života a dôstojnosť človeka, o manželstvo muža a ženy, rodinnú morálku a rodinné právo. „V žiadnej z týchto oblastí úroveň ochrany práv nezmenšujeme. Vytvárame podmienky na to, aby sme tieto práva chránili. Nezbavujeme sa žiadnych záväzkov v ochrane ľudských práv. Naším návrhom chceme deklarovať ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť,“ povedal s tým, že KDH si ctí rozhodnutia medzinárodných súdov, no nemôžu sa aktivisticky zneužívať na zásah do oblastí, ktoré im nikdy neboli zverené. Chce hľadať prieniky naprieč politickým spektrom a nechce tieto témy zneužívať na politický boj.

František Mikloško (KDH) si myslí, že Fico v NR SR nie je, pretože nie je schopný diskutovať a v tejto téme chce „vykostiť“ KDH. Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dodal, že spolu s Annou Záborskou sú ako strana Kresťanská únia rozhodnutí hlasovať za to, aby oba návrhy prešli do druhého čítania.

Ústava už hovorí, že SR je zvrchovaný štát, preto Beáta Jurík (PS) nerozumie, o čom hovoril Majerský. Pripomenula tiež, že podľa ústavy sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Tieto dva návrhy chcú podľa nej „vytesať“ do ústavy, že niektorí sú menej a že nie sú si rovní, slobodní a nemajú dôstojnosť.

Ondrej Dostál (SaS) nespochybňuje, že KDH predkladá návrh, s ktorým je stotožnené, Smer-SD to však podľa neho robí so zámerom rozdeľovať opozíciu. Myslí si, že aj niektoré body v návrhu KDH opozíciu rozdeľujú. Mária Kolíková (SaS) rozumie, že KDH má svoje témy, no nevie mu odpustiť, že naskočilo na hru Smeru-SD.