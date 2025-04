Rím žiada vyhnúť sa obchodnej vojne s USA; Írsko vyzýva EÚ na primeranú reakciu

Vyplýva to z prvých reakcií západných politikov na Trumpovo rozhodnutie, o ktorých v noci na štvrtok informovala agentúra AFP.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo svojom vyhlásení označila nové americké clá na tovary z EÚ za „nesprávne“ a upozornila, že nepomáhajú ani jednej strane. Podľa nej by obchodná vojna Západ len oslabila v prospech iných globálnych aktérov, preto sa chce zasadiť za dosiahnutie dohody s USA.

Írsko v súvislosti s clami zo strany USA očakáva „primeranú“ reakciu Európskej únie.

„Akékoľvek opatrenia musia byť primerané a zamerané na ochranu záujmov našich firiem, našich pracovníkov a našich občanov,“ uvádza sa vo vyhlásení írskeho premiéra Micheála Martina, ktorý uviedol, že „hlboko ľutuje“ 20-percentné clo uvalené Spojenými štátmi na Európsku úniu.

Írsko, kde sídlia centrály mnohých amerických technologických a farmaceutických firiem, má najväčší obchodný prebytok so Spojenými štátmi zo všetkých členských štátov EÚ, pripomenula AFP.

Nemecký chemický priemysel v stredu vyzval EÚ, aby v reakcii na nové americké clá „zachovala chladnú hlavu“, a varoval, že „špirála eskalácie by len zvýšila škody“.

„Rozhodnutie vlády USA nás mrzí,“ uviedlo vo vyhlásení Združenie nemeckého chemického priemyslu (VCI) a vyzvalo Brusel, aby s USA udržiaval dialóg, keďže Spojené štáty sú pre nemecký chemický priemysel najväčším vývozným trhom.

„Cieľom musí byť spravodlivé riešenie pre obe strany“ a „Nemecko sa nesmie stať hračkou nekonečnej obchodnej vojny“, píše sa vo vyhlásení VCI, v ktorom figurujú aj giganty ako Bayer a BASF.

Britský minister obchodu Jonathan Reynolds v reakcii na najnovší vývoj uviedol, že Spojené kráľovstvo je naďalej odhodlané uzavrieť ekonomickú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by mohla pomôcť „zmierniť“ desaťpercentné clo uvalené na vývoz do USA.

„Náš prístup spočíva v tom, že zostaneme pokojní a odhodlaní uzavrieť dohodu, ktorá, ako dúfame, zmierni vplyv toho, čo bolo oznámené,“ povedal Reynolds.

Austrálsky premiér Anthony Albanese označil nové obchodné clá zo strany USA za „úplne neopodstatnené“ a upozornil, že Austrálčanom zmenia vnímanie vzťahov s USA.

„Tieto clá nie sú neočakávané, ale dovoľte mi povedať jasne, že sú úplne neopodstatnené,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii po oznámení, že USA uvalia na tovary z Austrálie desaťpercentné clo.

Nové clá, ktoré prezident USA Donald Trump oznámil v stredu vo Washingtone, začnú platiť v najbližších dňoch: „základná“ desaťpercentná sadzba sa začne uplatňovať 5. apríla o 12.01 h miestneho času (05.01 h SELČ), zatiaľ čo vyššie sadzby budú platiť od 9. apríla o 12.01 h miestneho času.

Výšku tzv. recipročných ciel Trump prezentoval publiku v Ružovej záhrade Bieleho domu na prehľadnej tabuli. Z týchto dát napr. vyplýva, že clá na dovoz všetkého tovaru z EÚ budú vo výške 20 percent. Clo na tovary z Číny bude vo výške 34 percent, z Japonska 24 percent, z Južnej Kórey 25 percent, zo Švajčiarska 30 percent, z Británie, Austrálie a Turecka po 10 percent, z Taiwanu 32 percent a 26 percent na tovary z Indie. Na tovary z Izraela a Spojených arabských emirátov bude 17-percentné clo.