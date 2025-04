Waltz a jeho zamestnanci používali Gmail na vládnu komunikáciu

The Washington Post preskúmal e-maily, z ktorých vyplýva, že vysokopostavený Waltzov poradca používal Gmail na technické rozhovory s kolegami z iných vládnych inštitúcií týkajúce sa citlivých vojenských pozícií a zbraňových systémov v súvislosti s konfliktom v Jemene. Waltzov poradca využíval svoj osobný účet, zatiaľ čo jeho kolegovia používali vládne kontá.

Waltzovi na jeho účet v Gmaili prichádzal jeho pracovný rozvrh a iné pracovné dokumenty, čo sú podľa The Washington Post menej citlivé, no potenciálne zneužiteľné informácie. Americkí predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity uviedli, že Waltz občas kopíroval a následne vkladal informácie zo svojho rozvrhu do služby na zasielanie správ Signal, aby tak koordinoval diskusie a stretnutia.

So službou Signal sa spája nedávny incident vysokopostavených predstaviteľov americkej administratívy. Časopis The Atlantic zverejnil článok, v ktorom informoval, že jeho šéfredaktora Jeffryho Goldberga pridali do četovacej skupiny v službe Signal. Vysokopostavení americkí predstavitelia v skupine diskutovali o amerických útokoch proti jemenským povstalcom húsíom. Waltz následne priznal, že novinára do skupiny omylom pridal on.

Podľa odborníkov je používanie osobných e-mailových adries riskantné, a to aj v prípade neutajovaných materiálov. Zahraničné spravodajské služby kladú veľký dôraz na komunikáciu a harmonogramy vysokých vládnych predstaviteľov, ako je napríklad poradca pre národnú bezpečnosť, píše The Washington Post.

Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Brian Hughes tvrdí, že nevidel žiadne dôkazy o tom, že Waltz používa svoj osobný e-mail na pracovné záležitosti. Podľa neho ak mu naň niekto napíše niečo pracovné, tak si túto komunikáciu pošle na pracovný e-mail, keďže zákon vyžaduje archiváciu e-mailovej komunikácie.

„Waltz neposielal a ani by neposlal utajované informácie na otvorený účet,“ vyhlásil hovorca.

Na otázku o Waltzovom zamestnancovi, ktorý diskutoval o citlivých vojenských záležitostiach cez Gmail, Hughes odpovedal, že zamestnanci Rady pre národnú bezpečnosť majú pokyny o používaní „výlučne bezpečných platforiem pre utajované informácie“.

Vysokopostavený americký predstaviteľ uviedol, že Waltz vytvoril v službe Signal viacero četovacích skupín, v ktorých predstavitelia diskutovali napríklad o Somálsku či vojne na Ukrajine. O existencii týchto skupín v nedeľu ako prvý informoval denník The Wall Street Journal.

Podľa Hughesa je Signal v niektorých prípadoch automaticky stiahnutý do zariadení používaných vládnymi predstaviteľmi. Tvrdí však, že túto službu nemajú používať na posielanie utajovaných materiálov a že Waltz ho takýmto spôsobom ani nikdy nepoužil.