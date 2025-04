Premiér: Pri adresnej pomoci s cenami plynu chce vláda pomôcť väčšine domácností

Vyhlásil to v stredu predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej (Hlas-SD) po skončení stretnutia s predstaviteľmi Slovenského plynárenského priemyslu.

„Máme dve možnosti, buď sa vrátime k osvedčenému modelu, ktorý sme použili v roku 2024 na rok 2025, kedy sme plošne kompenzovali ceny plynu a elektriny pre domácnosti. Bolo to veľmi drahé, ale zvládli sme to prvýkrát. Pracujeme aj na koncepte adresnosti, kde by časť domácností vzhľadom na vysoké príjmy svojich členov a možno aj nadštandardnú spotrebu bola vyčlenená z celoplošnej pomoci. Potom by do celoplošnej pomoci spadalo možno len 70 % či 80 % domácností,“ priblížil premiér.

„Nedovolíme však, aby ľudia, ktorí majú priemerné a podpriemerné príjmy, boli ohrození vyššími cenami plynu a elektriny,“ ubezpečil predseda vlády. Stabilné, bezpečné ceny a dodávky plynu pre slovenské domácnosti budú podľa Ficových slov garantované aj v roku 2026.

„Budeme robiť všetko pre to, aby slovenské domácnosti a slovenský priemysel mali dostatok plynu a za rozumné ceny. Pracujeme na projekte adresnej pomoci. Chceme, aby bol čo najspravodlivejší, aby sa dotkol tej časti obyvateľstva, ktorá to potrebuje. Dúfam, že to aj štátny rozpočet nebude stáť tak veľa,“ podčiarkla Saková.

Premiér zdôraznil, že je ešte skoro hovoriť o konkrétnostiach energopomoci. „Robíme však na tom. Pokúsime sa nájsť nejaký spravodlivý model, ale ešte ho nemáme na stole. Preto som povedal, že či to bude 60 %, 70 %, 80 %, ťažko povedať. Fakt je ten, že tých domácností, ktoré pomoc dostanú, bude podstatne, podstatne viac ako tých domácností, ktoré pomoc nedostanú,“ dodal Fico.

Saková doplnila, že momentálne je v parlamente zákon umožňujúci zhromažďovanie údajov, aby štát vedel adresnú pomoc doručiť „čo najviac automatizovane“. „Pretože na Slovensku máme vyše dvoch miliónov domácností,“ uzavrela Saková.