Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Černáka odročili na máj

Znalec z odboru psychiatrie Ivan Dóci v stredu uviedol, že nezistil v prípade Černáka žiadnu vážnu duševnú chorobu - psychózu. Psychopatológiu v zmysle porúch osobnosti nezistili ani znalci z odboru psychológie Michal Chovanec a Karel Netík.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská navrhla doplniť dokazovanie o aktualizované hodnotenie odsúdeného, navrhla aj nové znalecké skúmanie v oblasti psychiatrie. Pôvodný znalec podľa nej skúmal iba prítomnosť psychózy. Spochybnila aj závery posudku. Psychologický posudok zas podľa nej neobsahuje všetky potrebné náležitosti. Obhajoba považuje tieto návrhy na doplnenie dokazovania za nadbytočné.

„Myslím si, že z dnešného vykonaného dokazovania je dostatočne jasné, že Mikuláš Černák spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie. Je veľmi zarážajúce, že prokuratúra žiada robiť posudky na posudky, ku ktorým sa znalci vyjadrili a ktoré vo svojej procesnej podstate nemajú žiadnu chybu,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová.

Černák na verejnom zasadnutí povedal, že vo väzení je dlhé roky pod drobnohľadom a absolvoval aj viaceré resocializačné kurzy. Denne podľa vlastných slov prichádza do kontaktu s odsúdenými od sýkorovcov, pápayovcov a ďalších skupín. „Neriešime už 90. roky, neriešime nenávisť. Každý normálny, kto nie je psychopat, si uvedomí, že to bolo zlé obdobie, naše zlé rozhodnutie a s tým sme sa museli nejako vysporiadať. Boli obete, to nespochybňujem,“ podčiarkol s tým, že neskoršou spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní sa chcel vyrovnať s vlastnou trestnou minulosťou. „Nikdy som nežiadal žiadne benefity za svoju spoluprácu,“ dodal.

Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.

Verejné zasadnutie sa uskutočnilo takmer po roku. Odročenie súviselo s potrebou vypracovania ďalších znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie.

Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.