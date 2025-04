Prvé rozbory mlieka z fariem na južnej Morave nepreukázali SLAK

Českej televízii to v stredu potvrdila regionálna veterinárna správa. V okresoch Břeclav a Hodonín, ktoré susedia so Slovenskom, by sa mlieko malo testovať aj v malých chovoch. V stredu bude česká vláda rokovať o nasadení armády a ďalšom postupe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Testovanie mlieka PCR testami je jedno z ďalších preventívnych opatrení, ktoré český minister poľnohospodárstva Marek Výborný oznámil po pondelkovom rokovaní so zástupcami mimovládnych poľnohospodárskych organizácií a chovateľských zväzov. Podľa rezortu je testovanie mlieka užitočné, lebo dokáže nákazu včas odhaliť. Prítomnosť vírusu sa v ňom podľa nich potvrdí tri až päť dní pred klinickmi príznakmi u zvierat.

Minister požiadal o pomoc aj armádu. O nasadení jej príslušníkov na pomoc s hraničnými kontrolami bude v stredu rokovať vláda. Podľa Výborného by na hraniciach malo pomáhať asi 20 armádnych veterinárov, ktorí by tak vystriedali pracovníkov Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR.

Slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč v stredu oznámil, že v Maďarsku sa potvrdili ďalšie dve ohniská v obciach Dunakiliti a Darnózseli pri hraniciach so SR.