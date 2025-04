Dmitrijev, známy z nákupu vakcíny Sputnik, má podľa FBK nehnuteľnosti za milióny

Ako pripomenula stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Dmitrijev je šéfom Ruského fondu priamych investícií (RFPI) a nedávno bol vymenovaný za osobitného zástupcu Ruska pre spoluprácu so zahraničím. Ako člen ruskej delegácie sa vo februári zúčastnil na rokovaní so Spojenými štátmi, ktoré sa uskutočnili v saudskoarabskom Rijáde.

FBK zistil, že rodinní príslušníci Kirilla Dmitrijeva vlastnia v rôznych krajinách sveta nehnuteľnosti, ktorých hodnota by mohla dosiahnuť 7,5 miliardy rubľov (64 miliónov eur). Pátranie FBK sa sústredilo najmä na Dmitrijevovu manželku Nataliu Popovovú, ktorá je obchodnou partnerkou dcéry prezidenta Vladimira Putina Kateriny Tichonovovej.

FBK vypočítava, že Popovovej, jej bratovi i matke peniaze na nákup nehnuteľností poskytla cyperská offshore spoločnosť zaregistrovaná na meno Dmitrijevovho otca a Popovovej.

Firma Dmitrijevovho otca, ktorý je ukrajinským občanom, vlastní aj byt v Monaku a chatu vo francúzskom lyžiarskom stredisku Courchevel. Na Dmitrijevovho otca sú napísané aj dva susediace byty v Dubaji. Nadácia FBK našla v Moskve aj ďalšie byty a nebytové priestory, ktoré patria Kirillovi Dmitrijevovi a jeho manželke.

FBK poznamenáva, že Dmitrijev je štátnym zamestnancom od roku 2011. Keď sa vtedy stal šéfom štátneho RFPI, vlastnil len dom s rozlohou 500 štvorcových metrov v chatovej oblasti neďaleko Moskvy a byt s rozlohou 150 štvorcových metrov v Moskve. Hodnota všetkých jeho nehnuteľností bola 420 miliónov rubľov (3,5 milióna eur), ale počas jeho pôsobenia vo vládnych štruktúrach vzrástla na 7,5 miliardy rubľov, teda takmer 20-násobne.

„Toto je určite úspešný investor: do Putina investoval svoj um i svedomie, všetky svoje princípy so ziskom speňažil a výmenou za to dostal miliardy. Dmitrijevov oficiálny plat v RFPI - asi 55 miliónov rubľov ročne (necelých pol milióna eur) - by na to všetko ani zďaleka nestačil,“ komentovala šéfka FBK Marija Pevčich.

Pred vymenovaním za šéfa RFPI pracoval v investičnej banke Goldman Sachs a vo významných poradenských spoločnostiach. Vyšetrovanie FBK nezmieňuje jeho príjmy v tomto období.

Na zistenia FBK Dimitrijev zatiaľ nereagoval, doplnila RFE/RL.

FBK v minulosti zverejnil výsledky svojho investigatívneho pátrania po majetku ruského exprezidenta Dmitrija Medvedeva a podrobne sa venoval aj luxusným rezidenciám, ktorých vlastníctvo sa pripisuje Putinovi. FBK sa venoval aj majetkovým pomerom ďalších politikov alebo štátnych úradníkov.