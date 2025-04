Firmy ponúkajú v inzerátoch nižšie mzdy, odmeny vyjednávajú na pohovore

Najvyššiu úroveň platu neuvádzajú, pretože sa obávajú, že by našli veľmi kvalitného kandidáta alebo, naopak, slabého a podpriemerného zamestnanca, pričom by mu museli zaplatiť vyššiu sumu ponúkanú v inzeráte. Niektoré prístupy pri komunikácii odmeňovania firiem však môžu byť škodlivé, upozornil Ľubo Homola zo spoločnosti Synerta Personnel.

„Plat v inzeráte patrí medzi najvyhľadávanejšie položky medzi uchádzačmi o zamestnanie. Z prieskumu LinkedIn z roku 2018 vyplýva, že až 61 % opýtaných respondentov považuje platovú kompenzáciu za najdôležitejšiu časť pracovnej ponuky, a podľa štúdie Glassdoor až 67 % respondentov považuje plat za prvotný faktor, ktorý hľadajú v ponukách práce,“ uviedol Homola.

Firmy niekedy nezverejňujú potenciálny interval platu aj z dôvodu, že nechcú prilákať kandidátov, ktorí sú motivovaní len peniazmi. Ďalej je to kvôli súčasným zamestnancom, ktorí vo firme začínali na oveľa nižších úrovniach a bolo by to voči nim nefér, keďže im trvalo niekoľko rokov, kým sa dostali na vyššiu mzdovú hranicu. Na druhej strane neférovosť môže byť vnímaná aj ako zbytočné „dráždenie“ súčasných zamestnancov vyššími úrovňami platov, ktoré sú firmy ochotné alebo trhom donútené ponúkať novým pracovníkom.

Niektoré podniky podľa odborníka chcú dávať plnú vyššiu mzdu až neskôr po pár mesiacoch od nástupu pracovníka do zamestnania. Ak totiž zistia, že sa učí rýchlo a dokáže toho zvládnuť aj viac, tak mu rady zaplatia aj najvyššiu hranicu mzdy, ktorú však nechcú zverejňovať a ponúkať kandidátovi hneď od začiatku.

„Možno by mohla byť potom dohoda medzi kvalitným sebavedomým kandidátom a spoločnosťou taká, že nastúpi za 1500 eur, ale ak sa osvedčí, tak mu firma po troch mesiacoch zvýši na 2200 eur a doplatí rozdiel z prvých troch mesiacov, respektíve od času, kedy kandidát poskytuje očakávaný výkon,“ priblížil odborník.

Spoločnosti ponúkajú často svojim súčasným pracovníkom zvýšenie platu až v momente, keď prídu s výpoveďou, lebo majú lepšiu a zaujímavejšiu pracovnú ponuku. Firmy si však takýmto prístupom súčasných zamestnancov nie vždy udržia, pričom ide podľa Homolu o neefektívny a neudržateľný systém.